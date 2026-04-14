Cầu Xuân Hương trên đèo Mimosa sẵn sàng đưa vào sử dụng

Sau 5 tháng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng chia cắt quốc lộ 20 qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cầu Xuân Hương bắc qua điểm sạt lở đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hiện trạng cầu Xuân Hương trên đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cầu cạn được xây dựng tại vị trí xảy ra sạt lở vào tháng 11-2025. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại hiện trường cho thấy, sau thời gian thi công khẩn trương, các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lắp bảng chỉ dẫn, gia cố taluy đường dẫn lên cầu, dọn dẹp đất đá phía dưới khu vực vực sâu nơi từng xảy ra sạt lở vào tháng 11-2025. Công trình dự kiến được đưa vào sử dụng trước dịp nghỉ lễ 30-4.

Các công nhân đang thi công gia cố mái mố cầu Xuân Hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những hạng mục cuối cùng phía dưới mặt cầu đang được công nhân khẩn trương thi công. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cầu Xuân Hương trên đèo Mimosa được khởi công xây dựng khẩn cấp từ giữa tháng 12-2025, có tổng chiều dài 133m, tính cả đường dẫn hai đầu; riêng phần cầu dài 108m, rộng 9m, với tổng vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng, bắc qua vị trí từng bị sạt lở do mưa lũ.

Biển báo tên cầu tại vị trí từng xảy ra sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phía dưới khu vực bị sạt lở, các công nhân đang dọn dẹp đất đá. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Việc hoàn thành cây cầu tại vị trí sạt lở sẽ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trên quốc lộ 20, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải từ Lâm Đồng đến các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiện các phương tiện hiện lưu thông qua tuyến đường tránh sạt lở. Cầu Xuân Hương khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm giao thông trên quốc lộ 20, nâng cao năng lực khai thác. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 19-11-2025, trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, xảy ra điểm sạt lở lớn, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông. Hàng chục ngàn mét khối đất đá trôi xuống phía dưới, cuốn theo toàn bộ phần mặt đường. Khu vực sạt lở dài khoảng 60-70m, sâu khoảng 40m. Sau đó, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực mở đường tạm phía chân đồi để các phương tiện lưu thông.

ĐOÀN KIÊN