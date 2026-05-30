Các hãng phải công bố danh mục xe tương thích với xăng E10

Từ ngày 1-6, xăng E10 được triển khai trên toàn quốc. Bộ Công thương yêu cầu các hãng xe đánh giá mức độ tương thích của phương tiện và công khai hướng dẫn cho người sử dụng.

Cẩm nang về xăng E10 do Bộ Công thương hướng dẫn

Ngày 30-5, Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về việc triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT.

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc.

Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, an toàn và hạn chế các phát sinh kỹ thuật, Cục Công nghiệp đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp rà soát, đánh giá mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại Việt Nam đối với xăng E10.

Việc đánh giá tập trung vào khả năng tương thích của động cơ, hệ thống nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; tác động đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải.

Các đơn vị cần tổng hợp danh mục xe hoàn toàn tương thích, tương thích có điều kiện hoặc không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Cục Công nghiệp cũng đề nghị doanh nghiệp công bố hướng dẫn sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe, khuyến nghị các trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển đổi nhiên liệu, nhất là với phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật.

Các doanh nghiệp phải xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng liên quan xăng E10; hướng dẫn khắc phục các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư phục vụ công tác bảo hành, bảo dưỡng.

Kết quả triển khai được tổng hợp, báo cáo về Bộ Công thương trước ngày 5-6.

PHÚC HẬU

