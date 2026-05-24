Sứ mệnh mới của đường quân giới 74

Sau 2 năm nâng cấp, mở rộng, đường 74 - tuyến liên lạc, vận chuyển quân giới trong chiến tranh năm xưa - nay dần rõ hình hài như dải lụa mềm vắt qua núi rừng phía Tây TP Huế.

Video: Đường 74 như dải lụa mềm vắt qua núi rừng nguyên sinh phía Tây TP Huế

Thay cho cảnh sạt trượt, đất đá ngổn ngang và những đoạn taluy bị khoét sâu do mưa lớn cuối năm 2025, dự án đường Nam Đông - A Lưới, tức đường 74, giai đoạn 3 đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2026.

Tại một điểm sạt lở lớn, đất đá từng vùi lấp mặt đường nay đã được dọn sạch. Các mũi thi công khẩn trương xây kè chống sạt lở, gia cố nền đường. Những khối đá được xếp ngay ngắn, kết hợp hệ thống thoát nước nhằm hạn chế nguy cơ tái sạt trượt khi mùa mưa trở lại.

Trong chiến tranh, đường 74 là tuyến giao thông quan trọng phục vụ liên lạc, vận chuyển quân giới. Do tuyến đường xuống cấp, không còn nguyên dạng, năm 2011, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng lại tuyến đường này. Theo lộ trình, dự án hoàn thành năm 2015, nhưng sau nhiều năm đình trệ, đến tháng 1-2024, giai đoạn 3 mới được triển khai.

Dự án có quy mô đường miền núi cấp V, nền đường rộng khoảng 6,5m, mặt đường 3,5m, chiều dài khoảng 48km; do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ đầu tư, với kinh phí khoảng 475 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Thanh, xã A Lưới 4, TP Huế, cho biết đường 74 dần hoàn thiện, góp phần phá thế độc đạo của đường 49, tuyến thường bị sạt lở, chia cắt trong mùa mưa bão. Khi tuyến đường hoàn thành, hành trình từ A Lưới về trung tâm TP Huế, qua các xã thuộc huyện Nam Đông, Phú Lộc trước đây, ra quốc lộ 1A hoặc kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên sẽ thuận tiện hơn, rút ngắn đáng kể quãng đường đi lại.

Đường 74 dần hoàn thành góp phần nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây TP Huế

Theo Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, dự án đường Nam Đông - A Lưới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh của TP Huế nói chung và khu vực miền núi nói riêng.

Đường 74 kết nối cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 1A và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Tuyến đường nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, là cửa ngõ ra Biển Đông của vùng kinh tế Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng khả năng cơ động lực lượng, củng cố thế trận phòng thủ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi TP Huế.

VĂN THẮNG