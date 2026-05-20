TPHCM siết quản lý ghế trẻ em dùng trên ô tô theo quy chuẩn mới

Việc triển khai nhằm bảo đảm công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực giao thông vận tải và nâng cao an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Chiều 20-5, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, sở vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thống nhất việc đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.

Ghế trẻ em dùng trên ô tô. Ảnh: CTV

Theo Sở Xây dựng, việc triển khai nhằm bảo đảm công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực giao thông vận tải và an toàn phương tiện được thực hiện đồng bộ, đúng quy định pháp luật; đồng thời nâng cao an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô trên địa bàn thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ được đề nghị phối hợp, hướng dẫn các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và đáp ứng điều kiện hoạt động thử nghiệm, chứng nhận theo quy định. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu UBND TPHCM xây dựng kế hoạch phát triển các cơ sở thử nghiệm, tổ chức đánh giá sự phù hợp phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến giao thông vận tải và an toàn phương tiện.

Đối với Sở Công thương, thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công bố hợp quy; ghi nhãn hàng hóa và các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 123:2024/BGTVT đến doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra việc lưu thông, kinh doanh thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa thực hiện công bố hợp quy hoặc vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Công an TPHCM được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô; rà soát, đánh giá tình hình tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em để nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô, Sở Xây dựng khuyến nghị chủ động rà soát danh mục sản phẩm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, kết quả thử nghiệm, chứng nhận chất lượng và thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Sở Xây dựng cũng lưu ý các doanh nghiệp cần sớm triển khai thủ tục chứng nhận, công bố hợp quy nhằm tránh gián đoạn hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh khi quy định chính thức được áp dụng.

QUỐC HÙNG