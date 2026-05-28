Cầu Long Biên thông xe trở lại sau hơn 2 tháng sửa chữa

Sau hơn 2 tháng thi công sửa chữa, từ 0 giờ sáng 28-5, cầu Long Biên chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại cả hai chiều, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư cùng các nhà thầu khẩn trương thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phân luồng tạm thời, hoàn trả phương án tổ chức giao thông như trước thời điểm thi công. Các đơn vị liên quan phải bảo đảm an toàn giao thông trên cầu trong quá trình đưa công trình vào khai thác trở lại.

Cầu Long Biên sau khi được sửa chữa trở nên đẹp hơn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Các kết cấu cổ điển của cầu Long Biên vẫn được giữ nguyên sau khi sửa chữa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trước đó, từ ngày 26-3, Hà Nội điều chỉnh giao thông trên cầu Long Biên để phục vụ sửa chữa đột xuất phần mặt cầu dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ. Trong thời gian hạn chế lưu thông, lượng lớn phương tiện dồn sang cầu Chương Dương để vào trung tâm thành phố, khiến nhiều tuyến đường khu vực Long Biên và Hoàn Kiếm thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Cầu Long Biên sau khi hoàn thành sửa chữa và thông tuyến trở lại. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Sau sửa chữa, phần lan can cầu Long Biên được sơn sửa đồng bộ, diện mạo cây cầu sạch đẹp hơn.

Cây cầu hơn 100 năm tuổi bắc qua sông Hồng vẫn là trục giao thông chính ở phía Đông bắc Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Việc khôi phục lưu thông hai chiều giúp người dân đi lại thuận tiện, đồng thời giảm áp lực cho các cây cầu bắc qua sông Hồng trong khu vực nội đô.

