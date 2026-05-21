Tỷ trọng vận tải đa phương thức chưa đạt 10%

Ngày 21-5, trong hội nghị thúc đẩy kết nối phát triển vận tải đa phương thức do Bộ Xây dựng tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong hoạt động vận tải kết nối đa phương thức.

Hội nghị Thúc đẩy kết nối phát triển vận tải đa phương thức do Bộ Xây dựng tổ chức tại Hà Nội, ngày 21-5. Ảnh: CTV

Thông tin từ hội nghị cho biết, vận tải đa phương thức tại Việt Nam đang còn nhiều bất cập. Thị phần vận tải mất cân đối, vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng tới 75% khối lượng vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, các loại hình vận chuyển khối lượng lớn như đường sắt lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ khoảng 0,18%, đường thủy nội địa chiếm 19,8%, đường biển 4,9%, hàng không chỉ chiếm 0,02%.

Tại Việt Nam, tỷ trọng vận tải đa phương thức chưa đạt tới 10%, trong khi ở các nước phát triển, tỷ trọng này đạt trên 25-40%. Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở việc xây dựng thêm hạ tầng, mà còn ở năng lực tổ chức, kết nối và tối ưu hóa hệ thống hiện hữu. Dù tiềm năng rất lớn, song hệ thống vận tải đang phải đối mặt với sự mất cân đối, lãng phí dư thừa ở một số lĩnh vực.

Thẳng thắn thừa nhận những bất cập trong hoạt động vận tải kết nối đa phương thức, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia đánh giá kỹ thực trạng, các yếu tố tác động đến phát triển vận tải đa phương thức để tập trung tháo gỡ các rào cản.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý đề xuất các giải pháp thúc đẩy kết nối các phương thức vận tải đảm bảo đồng bộ về chính sách, quy hoạch, kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các doanh nghiệp vận tải đa phương thức để các phương thức vận tải hoạt động theo đúng vai trò.

Cụ thể, vận tải đường bộ sẽ đóng vai trò kết nối, trung chuyển, kết nối chặng đầu - chặng cuối; vận tải đường sắt đảm nhận vận chuyển khối lượng lớn, đường dài; vận tải hàng hải đảm nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; vận tải đường thủy đảm nhận vận chuyển khối lượng lớn, chi phí thấp; vận tải hàng không đảm nhận vận chuyển nhanh, hàng có giá trị cao.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, phát triển vận tải đa phương thức không chỉ là bài toán kết nối hạ tầng giao thông, còn là bài toán về năng lực cạnh tranh quốc gia, về đảm bảo về an ninh kinh tế và thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực và thế giới trong kỷ nguyên mới.

