Hà Nội xem xét chưa cấm xe máy chạy xăng ở vùng lõi của Vành đai 1

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”. Theo đó, trong tờ trình, UBND TP Hà Nội bổ sung mục tiêu khẳng định vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 chỉ là một trong những công cụ quản lý môi trường áp dụng trên nền quy hoạch hiện có, không phải một quy hoạch thay thế hay một phân vùng quản lý độc lập mới.

Đường phố Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Giai đoạn 1 của đề án thí điểm vùng phát thải thấp sẽ được triển khai từ ngày 1-7 đến 31-12-2026 tại phường Hoàn Kiếm và chia thành hai khu vực. Cụ thể, khu vực 1 có diện tích khoảng 0,5km², chu vi 3,5km, dân số khoảng 20.000 người, được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực 2 nằm trong phạm vi các tuyến phố: Tràng Thi, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay, bao gồm phần lớn khu phố cổ, có diện tích khoảng 1,65km² và chu vi 5,5km.

Đối với khu vực 1, TP Hà Nội đề xuất cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ, gồm ô tô, xe máy và xe gắn máy, lưu thông từ 19 - 24 giờ vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Đặc biệt, tại khu vực 2, khuyến khích xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (chạy xăng) hoạt động trên các nền tảng gọi xe công nghệ hạn chế hoạt động và từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Các đơn vị cung cấp nền tảng ứng dụng được khuyến khích điều chỉnh hệ thống quản lý, điều hướng phương tiện để hỗ trợ lộ trình chuyển đổi.

Hà Nội khuyến khích sử dụng xe năng lượng xanh trong khu vực Vành đai 1. Ảnh: TUẤN MINH

Đối với xe máy chạy xăng không tham gia kinh doanh vận tải qua ứng dụng, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình do Chính phủ và thành phố ban hành. Đối ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bao gồm xe chở học sinh, xe buýt và xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, thành phố khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch hoặc đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 trở lên theo quy chuẩn Việt Nam.

Theo UBND TP Hà Nội, việc thay đổi từ quy định "cấm" sang "khuyến khích hạn chế hoạt động" đối với xe máy chạy xăng kinh doanh từ ngày 1-7 tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm nhằm giảm tác động đến lực lượng tài xế công nghệ, shipper và người lao động trên nền tảng xe công nghệ. Đây là nhóm chịu tác động xã hội trực tiếp và sớm nhất do phụ thuộc vào phương tiện để có thu nhập. Trường hợp cấm ngay xe máy xăng hoạt động trên nền tảng công nghệ tại khu vực 1 có thể ảnh hưởng gần 4.000 tài xế, hơn 1 triệu giao dịch/tháng, trên 350.000 người dùng và hơn 1.000 đối tác nhà hàng.

NGUYỄN QUỐC