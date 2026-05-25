Cháy xe khách giường nằm trên đường cao tốc Bắc - Nam

Sáng 25-5, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Thời điểm xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 4 phút cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 19B - 015xx khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa phận xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có 33 người. Ngay sau khi phát hiện cháy, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời thông báo sự việc cho lực lượng chức năng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp chữa cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực chung quanh.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản của hành khách.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>> Một số hình ảnh tại hiện trường:

DƯƠNG QUANG - ĐẬU HÒA