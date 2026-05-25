Xã hội

Giao thông

Cháy xe khách giường nằm trên đường cao tốc Bắc - Nam

SGGPO

Sáng 25-5, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Thời điểm xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 4 phút cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 19B - 015xx khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa phận xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có 33 người. Ngay sau khi phát hiện cháy, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời thông báo sự việc cho lực lượng chức năng.

aaa.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp chữa cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực chung quanh.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản của hành khách.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>> Một số hình ảnh tại hiện trường:

z7862351818054_6de8875b2ea4f5ea298965e921e6d8f4.jpg
dh.jpg
bbbb.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG - ĐẬU HÒA

Từ khóa

Cao tốc Bắc - Nam Hà Tĩnh cháy xe khách

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn