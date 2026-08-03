Saudi Arabia thành lập liên minh bảo vệ an ninh biển Đỏ

Ngày 2-8, Saudi Arabia công bố kế hoạch thành lập một liên minh phòng thủ đa quốc gia tại biển Đỏ và Vịnh Aden. Liên minh có sự tham gia của 8 quốc gia ven biển nhằm tăng cường bảo đảm an ninh cho một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Tập trận cứu hộ trên vịnh Aden. Ảnh: BUSINESS INSIDER AFRICA

Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, liên minh phòng thủ dự kiến có sự tham gia của 3 quốc gia Trung Đông gồm Saudi Arabia, Jordan, Yemen cùng 5 quốc gia châu Phi gồm Ai Cập, Sudan, Djibouti, Eritrea và Somalia.

Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp sau nhiều tháng xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Nhiều hãng vận tải biển quốc tế phải chuyển hướng đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng tới các thị trường châu Phi, châu Âu.

Biển Đỏ là tuyến hàng hải chiến lược, với khoảng 12% lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển qua khu vực này. Đây cũng là hành lang quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giữa châu Âu, châu Á và châu Phi.

VIỆT LÊ