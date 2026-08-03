Tướng cấp cao có thể là mục tiêu trong vụ nổ nhà hàng ở Moscow

Tờ Kommersant của Nga đưa tin Tổng tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga - tướng Alexandr Chayko, có thể là mục tiêu của vụ đánh bom tối 1-8 tại nhà hàng trung tâm Moscow.

Hiện trường vụ nổ nhà hàng (bên trái) và Tướng Alexandr Chayko. ẢNH: X

Theo Kommersant, nhà hàng Balzi Rossi trên quảng trường Kudrinskaya ở trung tâm thủ đô Moscow đã tổ chức một buổi tiệc riêng mừng sinh nhật lần thứ 55 của tướng Alexandr Chayko.

Các kênh truyền thông xã hội lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng khách mời tại sự kiện này bao gồm các sĩ quan quân đội cấp cao của Nga, một số người đã bị thương nặng.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn nguồn từ Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia (NAC), cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ tối, khi một người phụ nữ đến nhà hàng mang theo một thiết bị nổ tự chế. Người này giả làm nhân viên giao hàng vận chuyển một gói hàng được bọc như một món quà. Theo Kommersant, gói hàng này chứa khoảng 1 kg TNT và có khả năng đã được kích nổ từ xa. Người phụ nữ thiệt mạng trong vụ nổ cùng với 1 nhân viên bảo vệ và 1 khách của nhà hàng.

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