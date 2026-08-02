Mỹ: Nổ súng tại bang Idaho, nhiều người thương vong

Ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra chiều 1-8 (giờ địa phương) tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở thành phố Twin Falls, bang Idaho (Mỹ).

Hình ảnh nghi phạm do các nhân chứng cung cấp. Ảnh: X

Theo CNN, cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls, ông Matthew Hicks cho biết mối đe dọa đối với cộng đồng đã chấm dứt, đồng thời thông báo gỡ bỏ yêu cầu người dân trú ẩn được áp đặt trước đó.

Theo ông Duane Rubink, cảnh sát trưởng thành phố Jerome lân cận, nghi phạm có thể là tay súng duy nhất và đã tự sát tại hiện trường.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định danh tính và động cơ gây án, đồng thời tìm đối tượng liên quan nếu có.

Vụ nổ súng xảy ra tại một trong những khu thương mại sầm uất nhất Twin Falls, nơi tập trung nhiều khách sạn, cửa hàng và nhà hàng. Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc mới khai trương được khoảng một tuần và nhanh chóng trở thành điểm đến đông khách.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy nhiều khách hàng và nhân viên nhà hàng hoảng loạn tháo chạy khi các tiếng súng vang lên. Nhân chứng cho biết, một người cầm súng trường kiểu AR bước ra từ khu vực phục vụ khách lái xe (drive-through) và bị một người đàn ông dùng súng ngắn bắn trả.

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