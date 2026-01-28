“Chào Show” được vinh danh tại Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025

Tối 26-1, Lễ trao giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025 do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Công ty ZOA Creative tổ chức, đã diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM). Chương trình nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Kinh doanh "Chào Show" nhận giải thưởng từ ban tổ chức

Tại lễ trao giải, Chào Show được vinh danh ở hai hạng mục gồm “Tinh hoa sáng tạo” và “Lan tỏa văn hóa Việt”. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của chương trình trong việc bảo tồn, làm mới và đưa các giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Ra mắt từ đầu tháng 3-2025, Chào Show mang đến mô hình thưởng thức âm nhạc dân tộc kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình ứng dụng hệ thống âm thanh 3D Immersive Audio 20.4, cùng hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh về đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam, tạo nên không gian trải nghiệm đa giác quan. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, Chào Show dẫn dắt khán giả khám phá chiều sâu văn hóa Việt trong bối cảnh đương đại.

"Chào Show" thu hút khách trong nước và quốc tế

Chương trình hướng đến mục tiêu đưa âm nhạc dân tộc trở lại đời sống hiện đại theo cách tiếp cận mới, gần gũi và giàu cảm xúc. Trong năm 2025, Chào Show đã đón hàng chục ngàn lượt khán giả và du khách, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của TPHCM.

C.D