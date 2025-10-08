Cháy cửa hàng quần áo, một người tử vong

Sáng 8-10, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng quần áo khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 0 giờ 17 phút ngày 8-10, tại cửa hàng bán quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú.

Thời điểm đó, nhiều người trong khu vực phát hiện đám cháy bùng phát nên lập tức báo công an. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) và các lực lượng địa phương đã nhanh chóng có mặt chữa cháy.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ quần áo bên trong nhà và làm một người tử vong. Bước đầu xác định người tử vong là anh N.Đ.H. (sinh năm 2003, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), chủ cửa hàng.

DUY CƯỜNG