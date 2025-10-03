Cháy lớn nhà máy lọc dầu ở Mỹ

Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, khu vực ngoại ô Los Angeles, vào tối ngày 2-10 (giờ địa phương). Đám cháy với những ngọn lửa cao và cột khói dày có thể quan sát từ cách xa nhiều km.

Hiện trường vụ cháy nhà máy lọc dầu Chevron ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: CBS

CNN dẫn thông tin từ cơ quan chức năng bang California và các quan chức địa phương cho biết, vụ việc bắt nguồn từ một tiếng nổ mạnh trước khi ngọn lửa bùng phát. May mắn là không có người bị thương và cũng không có lệnh sơ tán.

Công suất của nhà máy lọc dầu này khoảng 290.000 thùng dầu thô mỗi ngày, chuyên sản xuất xăng, nhiên liệu máy bay và dầu diesel. Nhà máy có sức chứa lên tới 12,5 triệu thùng dầu trải rộng trong khoảng 150 bồn lớn.

Các quan chức địa phương cho biết, sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay quốc tế Los Angeles (LAX).

Thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass, xác nhận lực lượng cứu hỏa thành phố luôn túc trực sẵn sàng hỗ trợ. Văn phòng thống đốc California, Gavin Newsom, cho biết, đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cấp bang và địa phương để bảo đảm an toàn cho cộng đồng lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ và quá trình điều tra đang tiếp tục.

Vụ việc dẫn đến việc tăng cường giám sát an toàn kỹ thuật tại các cơ sở công nghiệp lớn, đặc biệt trong lĩnh vực lọc hóa dầu, nhằm giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng dân cư lân cận.

HUY QUỐC