Chính phủ đóng cửa, nông dân Mỹ lao đao

Việc Chính phủ Liên bang Mỹ đóng cửa một phần đã giáng một đòn trí mạng vào ngành nông nghiệp nước này, vốn đang vật lộn với vô vàn khó khăn kinh tế.

Hàng loạt khoản thanh toán hỗ trợ bị đình chỉ đột ngột, trong khi việc tiếp cận các khoản vay nông nghiệp liên bang cũng tạm ngừng hoàn toàn. Tình trạng này xảy ra đúng vào giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch, khiến hàng triệu nông dân rơi vào cảnh loay hoay xoay xở để duy trì hoạt động sản xuất.

Theo các chuyên gia kinh tế, ngay cả một sự gián đoạn ngắn hạn cũng có thể làm trầm trọng hóa những khó khăn tài chính vốn đã đè nặng lên vai nông dân Mỹ.

Ông Chad Hart, chuyên gia kinh tế nông nghiệp tại Đại học bang Iowa, nhấn mạnh, chi phí vận hành máy móc thu hoạch là cực kỳ tốn kém. Việc chậm trễ hỗ trợ tài chính sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng ngày của nông dân, có thể dẫn đến mất mùa hoặc phá sản nếu kéo dài.

Tác động trực tiếp của việc đóng cửa lan rộng đến Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cơ quan đóng vai trò trụ cột trong việc hỗ trợ nông dân. Hơn phân nửa trong số khoảng 85.000 nhân viên của USDA bị buộc phải nghỉ việc tạm thời không lương; chỉ còn những hoạt động thiết yếu như thanh tra thực phẩm và quản lý chương trình dinh dưỡng cho trẻ em và người cao tuổi.

Tuy nhiên, hầu hết các công việc khác - từ xử lý khoản vay nông nghiệp đến chi trả viện trợ - đều bị đình chỉ ngay lập tức. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn nông dân không thể nhận sự hỗ trợ kịp thời, trong khi họ đang đối mặt với áp lực thu hoạch khẩn cấp.

Ngành nông nghiệp Mỹ bị đình trệ do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Ảnh: emergingag.com

Bên cạnh việc đóng cửa chính phủ, nông dân Mỹ còn phải đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế lớn lao khác, khiến tình hình càng tệ hơn. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã đẩy ngành nông nghiệp vào vòng xoáy suy thoái.

Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, đã chuyển hướng sang mua từ Brazil, khiến xuất khẩu đậu nành Mỹ sụt giảm thảm hại. Đồng thời, sản lượng ngô dự kiến đạt mức kỷ lục trong năm nay, dẫn đến giá cả có xu hướng giảm mạnh, ép nông dân vào thế thua lỗ.

Trong khi đó, chi phí đầu vào như giống cây trồng, phân bón và nhiên liệu ngày càng leo thang, ăn mòn lợi nhuận mỏng manh của họ. Theo ước tính, thu nhập trung bình của nông hộ Mỹ đã giảm 20% so với năm ngoái, và lần đóng cửa này như giọt nước tràn ly.

Chính phủ đóng cửa cũng khiến USDA phải tạm dừng toàn bộ quy trình chi trả viện trợ thiên tai liên quan đến thời tiết khắc nghiệt, như hạn hán hay lũ lụt đã tàn phá nhiều cánh đồng. Các khoản vay nông nghiệp - nguồn vốn quan trọng để mua sắm thiết bị và giống - cũng ngừng xử lý và cấp phát. Hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình bảo tồn đất đai bị gián đoạn, trong khi các khoản chi thường niên như hỗ trợ hàng hóa và bảo tồn môi trường không thể thực hiện.

Nghiêm trọng hơn, cơ quan này đã phải tạm ngưng đợt chi trả cuối cùng của gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 10 tỷ USD theo Chương trình Hỗ trợ hàng hóa khẩn cấp (Market Facilitation Program). Một số nông dân may mắn đã kịp nhận tiền trước thời điểm đóng cửa, nhưng phần lớn vẫn đang chờ đợi trong vô vọng.

Giới quan sát nhận định, sự cố này xảy ra đúng lúc nông dân cần tiền mặt nhất để chi trả cho phân bón, máy móc thu hoạch và nhân công thuê mùa vụ. Nếu kéo dài, việc lập kế hoạch cho mùa vụ năm sau có thể bị đình trệ nghiêm trọng, vì nông dân không thể tiếp cận các khoản vay từ chính phủ để đầu tư vào đất đai và công nghệ mới.

VIỆT LÊ