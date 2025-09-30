Trung Quốc có nguyên mẫu hệ thống phòng thủ toàn cầu tương tự Vòm Vàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về hệ thống Vòm Vàng hồi tháng 5-2025. Ảnh: EPA-EFE

Nguyên mẫu có tên gọi “nền tảng dữ liệu lớn cảnh báo sớm phân tán” có khả năng giám sát đồng thời 1.000 quả tên lửa phóng vào Trung Quốc từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Hệ thống tận dụng cảm biến bố trí trên không gian, đại dương, bầu trời và mặt đất để xác định, phân tích mối đe dọa trong thời gian thực thu thập dữ liệu quỹ đạo, loại vũ khí và phân biệt đầu đạn thật hay mồi nhử, từ đó dẫn hướng cho hệ thống đánh chặn.

Đội ngũ phát triển cho biết nền tảng có thể tích hợp dữ liệu từ nhiều loại khí tài quân sự khác nhau, hoạt động ở các khu vực và thời điểm khác nhau, xử lý và truyền khối lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ cao qua mạng quân sự an toàn nhưng băng thông hạn chế, ngay cả khi bị gây nhiễu hoặc gián đoạn. Đây được cho là hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên trên thế giới có phạm vi bao phủ toàn cầu.

Theo nhóm dự án do kỹ sư trưởng Li Xudong tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Điện tử Nam Kinh dẫn đầu, nguyên mẫu đã được phát triển, thử nghiệm và đưa vào triển khai trong Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thừa nhận nguyên mẫu chưa hoàn thiện và sẽ tiếp tục cải tiến, mở rộng quy mô, đồng thời sử dụng dữ liệu thu thập để phục vụ huấn luyện trí tuệ nhân tạo.

Khác với Vòm Vàng vẫn đang gây tranh cãi về kiến trúc, nền tảng Trung Quốc vận hành theo mô hình “phân tán vật lý, thống nhất logic”, tích hợp dữ liệu xuyên miền không gian, trên biển, trên không và mặt đất mà không cần cải tổ toàn bộ hệ thống cũ. Một điểm mới là việc sử dụng giao thức QUIC cho phép truyền dữ liệu nhanh, ổn định qua các nút ngay cả khi mạng nghẽn hoặc gián đoạn.

MINH CHÂU