Nhiều nước ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Gaza của Mỹ

Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Ai Cập, ngày 29-9, ra tuyên bố chung hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza.

Cảnh đổ nát tại Dải Gaza sau một cuộc không kích của Israel. Ảnh: THX

Các nước bày tỏ sẵn sàng hợp tác tích cực với Mỹ và các bên liên quan để hoàn tất thỏa thuận và đảm bảo thực thi văn kiện này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng tán thành cam kết của người đồng cấp Mỹ về việc chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza và đảm bảo mục tiêu giải thoát tất cả các con tin.

Văn phòng Thủ tướng Italy cùng ngày cho biết, Rome hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và sẵn sàng đóng góp vai trò thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Washington, các đối tác châu Âu và các bên liên quan trong khu vực.

Cũng trong ngày 29-9, các nước làm trung gian Qatar và Ai Cập đã gặp phong trào Hamas để chuyển cho lực lượng này bản kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump. Các nhà đàm phán Hamas khẳng định “sẽ xem xét bản kế hoạch này một cách thiện chí và đưa ra phản hồi”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Gaza đang “gần hơn bao giờ hết” sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý với một kế hoạch 20 điểm về ngừng bắn. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần Hamas chấp thuận. Theo CNN, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận yêu cầu Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn lại trong vòng 72 giờ. Ông cùng Thủ tướng Netanyahu cảnh báo sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu Hamas từ chối.

Kế hoạch mới cũng loại bỏ Hamas khỏi vai trò quản lý Gaza, thay thế bằng “Hội đồng Hòa bình” quốc tế do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu, với sự tham gia của một số lãnh đạo thế giới, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Giới quan sát nhận định một thỏa thuận ngừng bắn sẽ là thắng lợi ngoại giao lớn cho Tổng thống Trump. Cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza kéo dài gần hai năm, khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hơn 17.000 trẻ em. Cuộc chiến bắt đầu từ cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas, làm khoảng 1.200 người Israel chết và hơn 250 người bị bắt cóc.

HUY QUỐC