Động đất ở Philippines, ít nhất 26 người chết

Theo Inquirer, tính đến sáng nay, trận động đất 6,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, miền Trung Philippines đêm 30-9 khiến 26 người thiệt mạng.

Các nạn nhân động đất được đưa đến bệnh viện địa phương. Ảnh: ROMEO MARANTAL
Các nạn nhân động đất được đưa đến bệnh viện địa phương. Ảnh: ROMEO MARANTAL

Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu do nhà sập. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất xảy ra ngoài khơi Cebu với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km và kéo theo nhiều dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất là 6 độ richter.

Giới chức địa phương cho rằng nhiều người dân còn mắc kẹt dưới những căn nhà bị sập, nhưng hiện chưa rõ con số. 4 tòa nhà bị sập, 3 tòa nhà chính quyền bị hư hại, 6 cây cầu và một con đường hiện không thể tiếp cận. Khu vực xảy ra động đất cũng bị mất điện diện rộng.

Screenshot 2025-10-01 at 07.40.13.png
Trận động đất làm hư hại ở đảo Bantayan, Cebu. Ảnh: CDN/ JOHN BATUSBATUSAN

Các hoạt động cứu hộ và thảm họa đang diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau, đặc biệt là ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất. Chính quyền tỉnh Cebu cũng đã điều động các đội y tế và kêu gọi tình nguyện viên tăng cường nhân viên tại các bệnh viện để hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

Động đất xảy ra tại thành phố Cebu khiến người dân hoảng loạn. Video: RUSSIA TODAY

Philippines nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động núi lửa và động đất. Hồi tháng 1 năm nay, nước này hứng chịu hai trận động đất lớn.

