Philippines: Động đất mạnh 6,9 độ richter, cảnh báo sóng thần

Khoảng 22 giờ ngày 30-9 (giờ địa phương), một trận động đất 6,9 độ richter đã làm rung chuyển đảo Leyte của Philippines. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, với tâm chấn nằm ở vị trí 11,12 độ vĩ Bắc và 124,16 độ kinh Đông, gần thành phố Bogo, tỉnh Cebu.

Một nhà thờ ở tỉnh Cebu bị sập một phần do động đất. Ảnh: CEBUDAILY

Theo báo Cebudaily, giới chức Philippines xác nhận đã có thiệt hại về người tại thị trấn San Remigio thuộc tỉnh Cebu sau trận động đất. Cảnh sát và lực lượng ứng phó thiên tai vẫn chưa công bố con số chính xác về số người thương vong do công tác đánh giá và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Trận động đất cũng đã làm sập một phần một số nhà thờ trong thành phố Cebu. Dự báo sẽ có thêm nhiều dư chấn. Các mô hình khảo sát cho thấy, một trận động đất mạnh như vậy ở khu vực này có thể gây thương vong và thiệt hại đáng kể đối với các công trình xây dựng kém chất lượng. Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) đã phát đi cảnh báo sóng thần cấp độ cam tại các tỉnh Leyte, Biliran và Cebu, khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực ven biển và kêu gọi những ai sống gần bờ nhanh chóng sơ tán vào đất liền.

Trên Facebook, chính quyền thành phố Bogo thông báo công tác cứu hộ đang được tiến hành. Theo ước tính từ các mô hình của USGS, hơn nửa triệu người đã cảm nhận được rung chấn rất mạnh trên khắp đảo Visayas, bao gồm các tỉnh Cebu, Biliran và Leyte ở miền Trung Philippines.

HUY QUỐC