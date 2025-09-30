Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa

Cuộc họp khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump với 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của lưỡng viện Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29-9 (giờ địa phương) đã kết thúc mà không có sự thỏa hiệp từ bất kỳ bên nào để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động.

Người dân Mỹ tuần hành ủng hộ đạo luật Obamacare. Ảnh: ABC News

Nếu nguồn tài trợ hết hạn vào nửa đêm 30-9 (giờ địa phương), chính phủ sẽ đóng cửa ngay từ thời điểm bước sang ngày 1-10. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries (đảng Dân chủ) chia sẻ: “Đó là cuộc thảo luận thẳng thắn và trực tiếp”, nhưng ông bổ sung rằng “những khác biệt lớn vẫn tồn tại”. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) nhấn mạnh nếu chính phủ đóng cửa thì đó sẽ là lỗi của phe Dân chủ.

Suốt nhiều tuần qua, phía Dân chủ đã thúc giục phía Cộng hòa giải quyết một loạt yêu cầu chủ yếu liên quan đến chăm sóc sức khỏe để đổi lấy lá phiếu của họ nhằm giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động. Cụ thể, đảng Dân chủ yêu cầu đảo ngược những quyết định cắt giảm gần đây đối với Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp (Medicaid) và gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế tăng cường (Obamacare) sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đáp lại, phe Cộng hòa chỉ trích các yêu cầu của phe Dân chủ là phi lý.

Phát biểu sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance cho rằng Chính phủ Mỹ sẽ buộc phải đóng cửa do thiếu sự đồng thuận giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Một nguồn thạo tin tiết lộ các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang thảo luận một loạt phương án thay thế cho việc chính phủ có thể bắt đầu đóng cửa vào đầu tháng 10, bao gồm một dự luật tài trợ trong 7 đến 10 ngày cùng với các biện pháp khả thi khác có thể thực hiện song song.

Obamacare là đạo luật được Quốc hội khóa 111 thông qua và cựu Tổng thống Barack Obama ký ban hành ngày 23-3-2010, có hiệu lực từ năm 2014. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể mất hơn 32 tỷ USD doanh thu nếu Obamacare và các khoản tín dụng thuế bảo hiểm y tế khác hết hạn trong năm nay. Theo Quỹ Robert Wood Johnson của Mỹ, việc chấm dứt trợ cấp Obamacare cũng có thể dẫn đến thêm 7,7 tỷ USD hóa đơn y tế chưa thanh toán từ những bệnh nhân không có bảo hiểm.

KHÁNH MINH