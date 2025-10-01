Sập tòa nhà trường học ở Indonesia: Vẫn còn hàng chục học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát

Thế giới

Theo tờ Guardian, ngày 1-10, 91 học sinh vẫn còn mắc kẹt dưới đống bê tông gần 2 ngày sau khi một tòa nhà trường học Hồi giáo ở tỉnh Đông Java, Indonesia, bị sập.

Có 3 học sinh đã được xác nhận tử vong và 100 em bị thương, nhiều trường hợp chấn thương sọ não và gãy xương. Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia cho biết, ít nhất 6 em còn sống dưới đống đổ nát, nhưng công tác tìm kiếm gặp khó khăn do các tấm bê tông và bộ phận công trình nặng, không ổn định. Dù có sẵn thiết bị hạng nặng, lực lượng cứu hộ không sử dụng vì lo ngại nguy cơ sập thêm.

4.png
Các quan chức Indonesia đến hiện trường thảm kịch. Ảnh: ANTARA

Nhân viên cứu hộ đã đưa oxy, nước và thực phẩm qua các khe hẹp cho những người mắc kẹt. Các học sinh chủ yếu là nam, trong độ tuổi 12 đến 18. Theo lời kể của nhân chứng, nhóm nữ sinh đang cầu nguyện ở khu vực khác nên kịp thoát ra.

3.jpg
Sập trường học tại tỉnh Đông Java, Indonesia. Ảnh: ANTARA

Giới chức cho biết phòng cầu nguyện vốn chỉ cao 2 tầng nhưng đã được xây thêm 2 tầng nữa mà không có giấy phép. Theo cảnh sát địa phương, nền móng cũ không thể chịu được trọng tải, dẫn đến sập trong quá trình đổ bê tông. Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đang được điều tra.

PHƯƠNG NAM

Chấn thương sọ não Cầu nguyện Đổ nát Đổ bê tông Hạng nặng Lực lượng cứu hộ Thảm kịch Trọng tải Sập trường học Indoensia Đông Java

