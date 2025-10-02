Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập trường tại Indonesia

Ngày 2-10, lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết không còn phát hiện dấu hiệu sự sống nào dưới đống đổ nát của ngôi trường nội trú Al Khoziny tọa lạc tại huyện Sidoarjo, tỉnh Đông Java, nơi 59 người mất tích được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi ngôi trường bị sập vào ngày 29-9.

Hiện trường vụ sập trường nội trú Al Khoziny. Ảnh; GETTY IMAGES

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết đã triển khai các thiết bị hiện đại như thiết bị bay không người lái gắn cảm biến nhiệt để đảm bảo công tác tìm kiếm được chính xác và toàn diện, nhưng “không còn phát hiện dấu hiệu sự sống nào, xét về mặt khoa học”. Hiện chưa tìm thấy ai trong số 59 người mất tích.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái trường học bị sập. Ảnh: XINHUA

Gia đình các nạn nhân ngày 2-10 đã đồng ý cho sử dụng thiết bị hạng nặng, song giới chức cam kết sẽ “hết sức thận trọng”. Một quan chức cứu hộ cho biết chiến dịch có thể kéo dài hơn 1 tuần nếu vẫn còn người mất tích.

Trước đó, ngày 29-9, ngôi trường nhiều tầng này bất ngờ đổ sập khi học sinh tập trung cầu nguyện buổi chiều. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đội cứu hộ đã đưa được 5 người sống sót ra ngoài, 5 người được xác định thiệt mạng.

Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường gặp nhiều khó khăn do trận động đất 6,5 độ xảy ra ở khu vực Sumenep ngày 1-10 khiến đống đổ nát nén chặt thêm, khoảng trống cho những người mắc kẹt phía dưới bị thu hẹp. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song giới chuyên gia bước đầu nhận định trường sập do nền móng yếu, không đủ khả năng chịu tải cho phần xây dựng mở rộng.

HẠNH CHI