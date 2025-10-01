Thượng viện bác đề xuất ngân sách tạm thời, Chính phủ Mỹ chuẩn bị đóng cửa

Theo CNN, tối 30-9 theo giờ địa phương (rạng sáng 1-10 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ bác đề xuất ngân sách tạm thời do đảng Cộng hòa đưa ra nhằm duy trì hoạt động của Chính phủ.

Đồi Capitol, hay còn gọi là Tòa Quốc hội Mỹ. Ảnh: XINHUA

Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa một phần. Khi đó, nhiều hoạt động không thiết yếu sẽ bị đình trệ, hàng trăm ngàn nhân viên dân sự tạm thời không được trả lương và nhiều khoản phúc lợi xã hội sẽ bị gián đoạn từ ngày 1-10 theo giờ địa phương.

Đảng Cộng hòa đã đề xuất một dự luật tạm thời cấp kinh phí cho Chính phủ đến ngày 21-11, tuy nhiên, đảng Dân chủ yêu cầu dự luật này phải giải quyết các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, như chính sách ưu đãi thuế Obamacare, vốn sẽ hết hiệu lực cuối năm nay.

Trong quá khứ, các đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Washington. Tuy nhiên, những thiệt hại kinh tế xảy ra trong thời gian này thường khá hạn chế và được khắc phục nhanh chóng.

Ông Phillip Swagel, Giám đốc Văn phòng Ngân sách Quốc hội, cho biết đóng cửa ngắn hạn không gây tác động lớn lên nền kinh tế, đặc biệt khi công chức được trả lương hồi tố. Nhưng nếu đóng cửa kéo dài, sẽ nảy sinh những bất định về vai trò của Chính phủ trong xã hội và ảnh hưởng tài chính tới các chương trình do Chính phủ tài trợ.

Theo Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, việc đóng cửa Chính phủ Mỹ có thể làm giảm tăng trưởng GDP khoảng 0,15% mỗi tuần, hoặc khoảng 0,2% khi tính thêm tác động đến khu vực tư nhân. Tuy nhiên, mức giảm này sẽ được bù đắp trong quý tiếp theo khi Chính phủ hoạt động trở lại.

PHƯƠNG NAM