Tổng thống Mỹ tiếp tục áp thuế cao nhiều lĩnh vực

Ngày 29-9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp mức thuế 10% đối với gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu; 25% với tủ bếp, tủ lavabo và đồ nội thất bọc nệm nhập khẩu. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cho biết, sẽ áp thuế 100% đối với phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ.

Vật liệu thiết yếu

Các mức thuế về gỗ sẽ có hiệu lực từ ngày 14-10 và tiếp tục tăng mạnh vào đầu năm 2026, lên 30% với đồ gỗ bọc nệm và tới 50% với tủ bếp và bàn trang điểm nếu các nước xuất khẩu liên quan không đạt được thỏa thuận với Washington.

Tổng thống Trump viện dẫn Điều 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho rằng việc nhập khẩu gỗ và đồ gỗ đang “đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”, làm suy yếu ngành gỗ nội địa, khiến nhiều nhà máy phải đóng cửa và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Sắc lệnh của ông Trump cũng nhấn mạnh, gỗ và các sản phẩm gỗ được sử dụng để “xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thử nghiệm vận hành, làm nhà ở, kho chứa cho nhân viên và vật tư, vận chuyển đạn dược, làm thành phần trong đạn dược và là một bộ phận trong hệ thống phòng thủ tên lửa và hệ thống bảo vệ nhiệt cho các phương tiện tái nhập hạt nhân”.

Kho gỗ nhập khẩu ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: CNN

Gỗ là vật liệu thiết yếu trong ngành xây dựng nhà ở Mỹ. Khoảng 30% lượng gỗ xẻ mềm tiêu thụ hàng năm của Mỹ được nhập từ Canada. Hiện nay, gỗ Canada đã chịu mức thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá tổng cộng 14,5%.

Các loại thuế quan mà Tổng thống Trump đã áp trước đó đã khiến giá đồ nội thất tăng mạnh trong năm qua. Theo Cục Thống kê lao động Mỹ, giá đồ nội thất tháng 8 cao hơn 4,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn tăng tới 9,5% trong vòng 12 tháng.

Phim nhập khẩu chịu thuế 100%

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với các bộ phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Ngành làm phim của chúng ta đã bị các nước khác cướp đi, giống như cướp kẹo từ tay một đứa trẻ... Vì vậy, để giải quyết vấn đề kéo dài nhiều năm này, tôi sẽ áp thuế 100% đối với bất kỳ bộ phim nào sản xuất bên ngoài nước Mỹ”.

Hiện chưa rõ cơ chế áp dụng thuế sẽ như thế nào, bởi phim và chương trình truyền hình thường được truyền tải kỹ thuật số, không phải qua cảng nhập khẩu truyền thống. Vấn đề càng phức tạp hơn khi nhiều tác phẩm là sản phẩm hợp tác quốc tế, hoặc phim Mỹ quay ở nước ngoài như loạt phim James Bond. Các chuyên gia cho rằng, chính phủ sẽ phải xác định cách định giá, phân loại thế nào thì mới coi là “hàng nhập khẩu”.

Trước đó vào tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ làm việc với các giám đốc điều hành Hollywood về kế hoạch này và bắt đầu tiến trình áp thuế, vì ngành điện ảnh Mỹ đang “chết rất nhanh”. Chưa rõ liệu thuế này có áp dụng cho phim trên các nền tảng trực tuyến như Netflix, hay chỉ chiếu rạp.

Theo BBC, nhà phân tích Dan Coatsworth thuộc nền tảng đầu tư trực tuyến và dịch vụ môi giới chứng khoán Anh AJ Bell lưu ý, thuế quan thường áp dụng cho hàng hóa, trong khi phim ảnh lại là sản phẩm sáng tạo, nhiều dự án hợp tác quốc tế. Khó xác định thế nào là phim Mỹ nếu quay ở Mỹ nhưng có diễn viên, đạo diễn hoặc nguồn vốn ngoại. Việc buộc sản xuất hoàn toàn trong nước có thể làm chi phí tăng cao, cuối cùng người tiêu dùng gánh chịu qua giá vé hoặc phí thuê bao trực tuyến.

KHÁNH MINH tổng hợp