Ukraine nhận 4 tỷ EUR từ tài sản Nga bị phong tỏa

Bộ Tài chính Ukraine vừa thông báo đã tiếp nhận khoản vay 4 tỷ EUR (tương đương 4,7 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu (EU). Khoản tiền này được trích từ nguồn thu tài sản của Nga bị đóng băng tại các quốc gia phương Tây, trong khuôn khổ sáng kiến “Tăng tốc doanh thu đặc biệt cho Ukraine” do Nhóm G7 khởi xướng.

Tên lửa Tomahawk. Ảnh: RAYTHEON MISSILES AND DEFENSE

Nguồn tài chính mới sẽ được sử dụng cho các lĩnh vực xã hội, quốc phòng và tái thiết hạ tầng, trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn sau gần ba năm xung đột.

Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên án việc chuyển giao tài sản bị phong tỏa là hành vi “trộm cắp” và tuyên bố Nga sẽ truy cứu trách nhiệm đối với các quốc gia, tổ chức và cá nhân có liên quan. Moscow cảnh báo việc tịch thu tài sản Nga có thể gây hậu quả ngược đối với các tổ chức lưu ký và nhà đầu tư châu Âu.

Trong một diễn biến khác, báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ mở rộng chia sẻ thông tin tình báo để hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Nguồn tin của WSJ khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành lệnh cho phép Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo Mỹ phối hợp hỗ trợ Ukraine trong chiến dịch tấn công này. Đồng thời, chính quyền Mỹ đang kêu gọi các nước thành viên NATO thực hiện hành động tương tự.

WSJ nhận định, động thái này là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình đang đình trệ.

Liên quan đến vũ khí, Washington được cho là đang cân nhắc khả năng cung cấp các loại tên lửa tầm xa như Tomahawk, Barracuda, cùng nhiều loại tên lửa do Mỹ sản xuất với tầm bắn trên 800km. Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Các cơ quan tình báo Mỹ như CIA và cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng hiện từ chối bình luận về các thông tin của WSJ.

MINH CHÂU