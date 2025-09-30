Thế giới

Sập nhà nguyện ở Indonesia: 1 học sinh thiệt mạng, vùi lấp 65 học sinh

Ít nhất 1 học sinh thiệt mạng, 99 học sinh bị thương trong vụ sập nhà cầu nguyện tại một trường học ở tỉnh Đông Java, Indonesia. Số người tử vong có thể tăng lên khi số người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát lên đến 65 người.

Hiện trường vụ sập nhà nguyện. Ảnh: AAP

Vụ việc xảy ra tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở quận Sidoarjo vào chiều 29-9 (giờ địa phương). Mái bê tông của tòa nhà đang được sửa chữa thì đổ sập ngay trong giờ cầu nguyện.

Cảnh sát địa phương cho biết phòng cầu nguyện cũ có hai tầng, được cải tạo bằng việc xây thêm 2 tầng nữa nhưng không có giấy phép. “Nền móng của tòa nhà không đủ khả năng chịu thêm hai tầng bê tông”, Jules Abraham Abast, người phát ngôn cảnh sát địa phương cho hay.

Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương. Tuy nhiên, các tấm bê tông lớn, đống đổ nát và cấu kiện không ổn định khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ cũng đã dẫn oxy và nước đến những người còn bị mắc kẹt để giữ mạng sống cho họ trong lúc chờ giải cứu.

