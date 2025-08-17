Xã hội

Huy động phương tiện, chó nghiệp vụ tìm du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Ngày 17-6, liên quan tới vụ việc 1 du khách mất tích từ ngày 14-8 ở rừng Cúc Phương, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động 7 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm.

Ngày 17-8, tại khu vực rừng quốc gia Cúc Phương có mưa, gây ra nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm. Tới nay, cơ quan chức năng mới chỉ tìm thấy balo của du khách N.Q.M. (sinh năm 1992, trú tại TP Hải Phòng).

2742.png
Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm du khách

Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ, nhân viên rừng quốc gia Cúc Phương, cùng chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm.

Hiện, người thân của anh N.Q.M. cũng đã có mặt tại hiện trường, ngóng chờ thông tin.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-8, anh N.Q.M. đến rừng quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống (điểm nghỉ nằm sâu trong rừng, cách cổng vào khoảng 20km, không có sóng điện thoại).

2740.png
Chó nghiệp vụ được huy động tham gia tìm kiếm

Sáng 14-8, nam du khách rời nơi nghỉ để tham quan tuyến cây chò chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3km). Trên đường đi, du khách ghé vào động Sơn Cung (cách Bống khoảng 2km) và từ đó mất liên lạc.

Theo lãnh đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ Cúc Phương, lực lượng tìm kiếm đã rà soát kỹ trong và ngoài động Sơn Cung nhưng chưa phát hiện thêm dấu vết nào.

Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm các khu vực liên quan.

GIA KHÁNH

