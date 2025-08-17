Thưởng nóng lực lượng biên phòng chặn đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chiều 17-8, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến chúc mừng, thưởng nóng lực lượng biên phòng về thành tích khám phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng; Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Phó cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm; Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng; Đại tá Đặng Văn Hoàn, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị; Thượng tá Nguyễn Thành Nhơn, Phó trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm khu vực miền Trung…

Báo cáo tại buổi khen thưởng, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, khoảng 9 giờ sáng 15-8 tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm); Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang 2 nghi phạm N.T.L. (trú phường Hòa Xuân) và Đ.B.H.C. (trú phường An Khê, cùng TP Đà Nẵng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 295,5kg ma túy các loại (gồm 50 bánh heroin, 80 gói ketamin và 180 gói methamphetamin), 2 xe ô tô và các tang vật, tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của nghi phạm N.T.L, các lực lượng thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Hiện Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo TP Đà Nẵng thưởng nóng 200 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng cho các tập thể, 100 triệu đồng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án vừa qua.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã biểu dương thành tích xuất sắc, an toàn tuyệt đối của tập thể 3 lực lượng biên phòng TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm khu vực miền Trung, góp phần gìn giữ sự bình yên cho nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, từ năm 2024 đến nay, lực lượng Biên phòng 2 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng thường xuyên khám phá các vụ án ma túy lớn hàng trăm kg, nhưng vụ sau bắt được nhiều hơn vụ trước, cho thấy bức tranh hết sức phức tạp.

Trong bối cảnh 2 tỉnh thành sáp nhập, TP Đà Nẵng mới có đường biên giới rừng núi dài giáp với Lào, rất khó để bao quát nên các đối tượng lợi dụng làm địa bàn đầu mối trung chuyển ma túy, tiếp tục đặt ra nguy cơ rất lớn, những thách thức không thể chủ quan cho lực lượng phòng chống ma túy.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ, nếu 300kg ma túy không bị ngăn chặn, tuồn ra xã hội thì hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an ninh trật tự xã hội. Nên các lực lượng cần tập trung đấu tranh trọng điểm hơn nữa, nhất là khi chuyển qua mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để hoạt động. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền mỗi người dân là 1 pháo đài tự phát hiện, phòng chống tội phạm, cùng với cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất với đề xuất của lực lượng biên phòng về việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ phá án.

