Cháy tàu cá ở cảng cá Phước Tỉnh

Một tàu cá đang neo đậu tại cảng ngư nghiệp Phước Tỉnh (xã Long Hải, TPHCM) bất ngờ bốc cháy trong đêm, ngọn lửa sau đó lan sang hai tàu cá neo đậu kế bên, khiến nhiều tài sản bị hư hại.

Ngày 15-6, Công an TPHCM phối hợp Công an xã Long Hải khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên sông Cửa Lấp, khu vực cảng ngư nghiệp Phước Tỉnh.



Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, khoảng 20 giờ 48 phút tối 14-6, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một tàu cá đang neo đậu tại cảng.

Tàu cá cháy trong đêm khi đang neo đậu ở cảng cá Phước Tỉnh

Do các phương tiện nằm sát nhau, đám cháy nhanh chóng lan sang hai tàu bên cạnh, tạo cột khói lớn trên khu vực bến cảng.

Nhận tin báo, các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Sau hơn 2 giờ chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong, một tàu cá bị lửa thiêu rụi một nửa, một tàu khác bị cháy hư hỏng nhiều hạng mục, tàu còn lại nhờ được kịp thời cứu khỏi đám cháy.

Thống kê ban đầu, tổng thiệt hại tài sản ước tính hơn 100 triệu đồng.

TRÚC GIANG