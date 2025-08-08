Cháy tàu chở hơn 3.800 tấn dầu trên vùng biển Côn Đảo, 20 thuyền viên được cứu sống

Một tàu chở hơn 3.800 tấn dầu thô đã bất ngờ bốc cháy trên vùng biển cách Côn Đảo hơn 100 hải lý. Rất may, toàn bộ 20 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống kịp thời.

Tàu GT Unity bị cháy tại vị trí cách Nam Đông Nam Côn Đảo.

Chiều 8-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết đã cứu nạn thành công 20 thuyền viên trên tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam) sau khi tàu này gặp sự cố cháy buồng máy khi đang hoạt động trên vùng biển phía Nam Côn Đảo.

Theo thông báo, trưa cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận tín hiệu báo nạn từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat, thông báo về vụ cháy trên tàu GT Unity tại vị trí 07°09’N – 107°29’E, cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 191 hải lý.

Tàu GT Unity đang chở 3.872 tấn dầu FO, trên hành trình từ Malaysia về Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), khi xảy ra sự cố cháy buồng máy nghi do chập điện. Lúc này, 16/20 thuyền viên đã rời tàu bằng xuồng cứu sinh, thời tiết khu vực có gió Tây Nam cấp 3.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm đã huy động tàu SAR 413 từ Vũng Tàu ra hiện trường, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn, đề nghị các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, giàn khoan gần đó phối hợp hỗ trợ cứu nạn.

Tại Sở chỉ huy Trung tâm, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, yêu cầu phát thông báo hàng hải khẩn, huy động phương tiện chuyên dụng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển cùng các đơn vị liên quan để tổ chức hoạt động cứu nạn trên biển.

Trung tâm cũng nhanh chóng liên hệ với tàu Androusa (quốc tịch Liberia) đang gần hiện trường, yêu cầu quay lại hỗ trợ tàu GT Unity. Đúng 13 giờ 15 phút, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 được điều động rời cảng Vũng Tàu đến hiện trường cứu nạn, đồng thời báo cáo diễn biến vụ việc tới Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để phối hợp chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu để điều phối công tác cứu nạn tàu GT Unity. Trung tâm đã đề nghị chủ tàu chủ động thuê phương tiện chuyên dụng tham gia chữa cháy tàu GT Unity, đồng thời huy động các tàu thường trực tại khu vực giàn khoan gần hiện trường tham gia hỗ trợ cứu nạn.

Tàu SAR 413 được chỉ đạo tiếp cận hiện trường nhanh nhất để đưa các thuyền viên bị nạn về bờ an toàn, trong đó có một trường hợp bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Đáng chú ý, tàu Androusa (quốc tịch Liberia), sau khi được Trung tâm yêu cầu hỗ trợ, đã quay lại hiện trường, kịp thời tiếp cận và cứu được toàn bộ 20 thuyền viên của tàu GT Unity. Hành động dũng cảm và đầy trách nhiệm này của thuyền trưởng và thủy thủ tàu Androusa đã được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ghi nhận và khen thưởng.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tiếp theo của vụ việc.

PHÚ NGÂN - MẠNH THẮNG