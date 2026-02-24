Phú Thọ: Vận hành lại cầu phao Đoan Hùng sau khi lắp thêm đốt

Chiều 24-2, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, từ 14 giờ 30 phút cùng ngày, Lữ đoàn 249 đã nối đốt cầu và khắc phục xong đường lên xuống bến.

Đơn vị cũng đã thông báo cho cơ quan chức năng, chính quyền, người dân địa phương biết và có lộ trình đi lại thích hợp.

Vận hành cầu phao nối đốt cầu trong chiều 24-2

Theo đó, cầu phao Đoan Hùng vận hành trở lại từ 15 giờ đến 21 giờ cùng ngày.

Từ ngày mai, 25-2, cầu vận hành từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Trước đó, do nước sông Lô dâng cao, đơn vị vận hành cầu phao đã phải tạm dừng hoạt động đến 14 giờ ngày 24-2 để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Cầu phao Đoan Hùng được vận hành bởi Lữ đoàn 249 (thuộc Binh chủng Công binh). Cầu dài 220,25m, gồm 31 đốt khơi và 2 đốt mố, nối liền tả ngạn (khu Đồng Tâm) và hữu ngạn (khu Đại Hội) xã Đoan Hùng.

Cầu phao Đoan Hùng vận hành phục vụ người dân đi lại từ sáng 16-2. Đơn vị duy trì bảo đảm giao thông theo khung giờ quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong suốt quá trình cầu hoạt động.

Cầu phao Đoan Hùng hoạt động trở lại. Ảnh: ĐĂNG CHIẾN

Riêng trong ngày 16-2 (29 tết) và 17-2 (mùng 1 tết), cầu được vận hành 24/24 giờ, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm tết.

Cầu đã phục vụ hàng chục ngàn lượt người và phương tiện, góp phần khắc phục tình trạng gián đoạn giao thông, tạo thuận lợi cho đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Cầu phao Đoan Hùng đưa vào sử dụng để tạm thời thay thế cầu sông Lô bị hư hỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc này.

Hoàn thành cầu sông Lô mới trước tết 2027 Ngày 24-2, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Thủ tướng kết luận: Cầu sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, cần được khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu giao thông vận tải của nhân dân, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Với tinh thần không lãng phí trong một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm, Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề cấp bách khắc phục hư hỏng cầu sông Lô. Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án đề nghị các cơ quan, đơn vị tư vấn khẩn trương có kết luận giám định trong tháng 2-2026, để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm vi phạm, sai phạm liên quan đến hư hỏng cầu sông Lô theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết luận của mình. Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai xây dựng cầu sông Lô mới có tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm và thực hiện theo trình tự đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp; theo quy hoạch điều chỉnh kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực vào Hà Nội. UBND tỉnh Phú Thọ triển khai theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đầu tư công; khẩn trương chỉ đạo phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong 1 tháng; thực hiện dự án trong khoảng 1 năm kể từ ngày 1-3-2026; phấn đấu trước tết năm 2027 khánh thành cầu mới theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực, thất thoát, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

ĐỖ TRUNG