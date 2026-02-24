Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhận 50 tin nhắn phản ánh xe khách “nhồi nhét”

Tối 24-2, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 13 đến 23-2, số điện thoại của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận 50 tin nhắn phản ánh về việc xe khách vi phạm chở vượt quá số lượng người theo quy định.

Từ việc tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đã chuyển nội dung phản ánh tới các đơn vị để kiểm tra, xử lý. Qua đó, đã phát hiện 27 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định; lập biên bản vi phạm hành chính 27 trường hợp đối với lái xe và chủ phương tiện.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Đỗ Thanh Bình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Một số trường hợp xe khách chở quá số người quy định với lượng khách lớn, như: ngày 13-2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra xe khách 22H-026.11 vi phạm chở quá 43 người; ngày 18-2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra xe ô tô khách 17F-002.20, qua đó phát hiện phương tiện này chở quá 64 người.

Phần lớn các phương tiện trong tổng số 27 trường hợp bị xử lý nói trên chở quá từ 10 đến 16 người.

Tổng tiền phạt đối với các lái xe vi phạm là 527 triệu đồng; chủ phương tiện là hơn 1,7 tỷ đồng; tước quyền sử dụng phù hiệu xe ô tô khách 2 tháng đối với 8 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 8 trường hợp.

ĐỖ TRUNG