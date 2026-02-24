Xây dựng niềm tin bằng chính sách an sinh

Bước vào năm mới, bằng các chính sách an sinh xã hội từ dòng vốn tín dụng ưu đãi, nhà ở xã hội đến mở rộng “lá chắn” bảo hiểm y tế, TPHCM đã và đang kiên trì lựa chọn con đường phát triển bền vững, để mỗi người dân đều an tâm lập nghiệp, gắn bó lâu dài cùng thành phố.

Chính sách nhân văn

Bà Nguyễn Thị Duyên (ngụ phường Tam Bình, TPHCM) gắn bó với nghề mua bán phế liệu nhiều năm qua. Đây là công việc giúp nuôi sống gia đình bà. Gần đây, phương tiện mưu sinh hư hỏng, cần đầu tư thêm, bà tìm đến tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thủ Đức (Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TPHCM) để được tư vấn. Ít ngày sau, đúng vào dịp chính sách mới về cho vay vốn ưu đãi giảm nghèo, giải quyết việc làm của TPHCM có hiệu lực từ ngày 10-1, bà Duyên được giải ngân cho vay 100 triệu đồng.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thủ Đức giải ngân cho người dân vay vốn ưu đãi từ nguồn ngân sách TPHCM Ảnh: NGÔ BÌNH

Bà Duyên là một trong những người đầu tiên được vay vốn theo Nghị quyết số 71/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM quy định cơ chế, chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách từ nguồn ngân sách thành phố. Ông Giang Mạnh Hùng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thủ Đức, cho biết, điểm mới của Nghị quyết số 71/2025/NQ-HĐND là nâng mức cho vay hỗ trợ lên 200 triệu đồng cho một hộ nghèo, người lao động; bổ sung con em hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn chi phí học đại học và người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tạo việc làm, đào tạo nghề…

Chính sách thể hiện sự quan tâm kịp thời của thành phố trong bối cảnh mức sống dần tăng lên. Dự kiến trong năm 2026, với chính sách mới này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thủ Đức sẽ giải ngân khoảng 378 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại căn hộ rộng 52m2, khu nhà ở xã hội Becamex nằm trong khu dân cư Việt - Sing (phường An Phú, TPHCM), tiếng cười luôn hiện diện hàng ngày. Đây là tổ ấm của vợ chồng bà Nguyễn Thu Kỷ (49 tuổi), có được từ chính sách ưu đãi nhà ở xã hội - một cơ hội an cư thiết thực đối với những người lao động có thu nhập trung bình. Căn hộ được mua theo hình thức trả tiền nhiều giai đoạn, giúp gia đình bà Kỷ từng bước hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà ở tại thành phố.

Điều hạnh phúc nhất đối với bà là có một mái nhà ổn định để con cái trưởng thành. “Dù cuộc sống còn nhiều lo toan, chúng tôi vẫn thấy an tâm vì được sống trong một môi trường an toàn, đầy đủ tiện ích. Càng ở lâu, tôi càng thêm yêu và gắn bó với thành phố này”, bà Kỷ chia sẻ.

Nền tảng giữ vững ổn định xã hội

Bà Phan Thị Thùy Linh (45 tuổi, quê Đồng Tháp) làm trong một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (VSIP 1) từ năm 2010. Sau gần 16 năm gắn bó với thành phố, vợ chồng bà đã xây dựng được một mái ấm nhỏ yên bình tại phường Thủ Dầu Một. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn đánh dấu quá trình “bén rễ” của gia đình tại mảnh đất mà bà Linh xem như quê hương thứ hai.

Một trong những lý do quan trọng khiến bà quyết tâm gắn bó với TPHCM là các chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động. Ngoài việc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn cơ sở còn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. Vào các dịp lễ, tết, người lao động đều được tặng những phần quà ý nghĩa.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Điều đặc biệt là chuẩn nghèo của TPHCM luôn cao hơn so với chuẩn chung của cả nước.

Thành phố cũng đặt chỉ tiêu năm 2026 có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế và bao phủ toàn dân vào năm 2030. Để hiện thực hóa chỉ tiêu này, TPHCM đã triển khai chính sách nhân văn khi dành ngân sách gần 2.000 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế cho hơn 530.000 người cao tuổi và hơn 2 triệu học sinh (ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách TPHCM hỗ trợ 50%), nhằm mở rộng “lá chắn” bảo hiểm tới nhóm cư dân dễ bị tổn thương nhất.

TPHCM có quy mô dân số hơn 14 triệu người, nhu cầu an sinh từ bảo vệ sức khỏe đến an toàn thu nhập và điều kiện sống ngày càng đòi hỏi những chính sách sâu rộng và toàn diện hơn. Trong quá trình phát triển, TPHCM luôn xác định an sinh xã hội song hành cùng tăng trưởng kinh tế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thành phố chuyển mạnh từ hỗ trợ sang xây dựng hệ thống an sinh đa tầng nhằm tiếp cận hiệu quả hơn các nhóm yếu thế, như công nhân, lao động nhập cư, người cao tuổi không có lương hưu, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong các cuộc họp về kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhiều lần nhấn mạnh: TPHCM luôn kiên trì thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách, người khó khăn, người yếu thế..., với phương châm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài ra, thành phố luôn thể hiện vai trò tiên phong, đầu tàu trong đồng hành, chia sẻ với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

NGÔ BÌNH - TÂM TRANG