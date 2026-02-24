TPHCM sẽ áp dụng phần mềm đánh số nhà chung trên toàn thành phố

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM chủ trì tổ chức nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn thành phố. Đồng thời, chịu trách nhiệm điều phối, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định. Công tác triển khai sẽ được thực hiện trong quý I-2026.

Trường hợp phần mềm ứng dụng công nghệ GIS đang được triển khai tại phường An Khánh được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu và có thể rút ngắn thời gian triển khai, đề nghị ưu tiên phương án nâng cấp, hoàn thiện phần mềm này để sử dụng chung trên toàn địa bàn thành phố; trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì tổ chức xây dựng mới phần mềm theo quy định.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM trong việc rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ và thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận số nhà”; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời cung cấp, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành về nhà ở, bảo đảm phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu hiện trạng, tham gia rà soát, đánh giá thực tế triển khai tại địa phương; bố trí nhân sự phối hợp trong quá trình khảo sát, xây dựng, thử nghiệm và vận hành phần mềm; tổ chức triển khai, cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm sau khi được đưa vào vận hành chính thức, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục.

THANH HIỀN