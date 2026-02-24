Cả nước sắp có đợt mưa rào và dông trái mùa

Từ ngày 25 đến 27-2, sẽ lần lượt có các đợt mưa rào trái mùa ở 3 miền Bắc - Trung - Nam do các hình thái khí hậu khác nhau gây ra.

Ngày 24-2, Hà Nội, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa nhỏ. Hà Nội có sương mù diện rộng, mưa hầu như cả ngày, đường sá ướt, ảnh hưởng tầm nhìn và các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, do thời điểm sau Tết Nguyên đán, mật độ xe cộ chưa nhiều nên không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vào các khung giờ cao điểm.

Hà Nội chiều 24-2 vẫn mưa nhỏ, đường sá ướt. Ảnh: PHÚC HẬU

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa ở Hà Nội ngày 24-2 là mưa xuân, mưa phùn với lượng mưa nhỏ. Từ ngày 25 đến 26-2, nhiều nơi ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rào. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Từ ngày 26 đến 27-2, Nam bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng sẽ có đợt mưa rào và dông trái mùa, mưa tập trung vào chiều và tối. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, nguyên nhân gây mưa tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ do tác động của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông. Trong khi, mưa trái mùa ở Nam bộ và khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên liên quan đến rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, kết hợp điều kiện nhiễu động cục bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa trái mùa tại Nam bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng trong các ngày 26 đến 27-2 có thể giúp nền nhiệt giảm tạm thời. Tuy nhiên, do mưa xảy ra cục bộ, thời gian ngắn và không liên tục, nên những ngày sau đó nắng trở lại, cục bộ có nơi nắng nóng. Ban ngày, nhiệt độ có thể tăng nhanh. Vì vậy, đợt nắng hiện tại chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn, mà chỉ gián đoạn trong thời gian có mưa.

PHÚC HẬU