Báo chí chủ động, sáng tạo, làm chủ trận địa thông tin trong kỷ nguyên mới

Hội nghị giao ban báo chí Xuân Bính Ngọ 2026

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, năm 2025 là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong suốt một thế kỷ qua, những nỗ lực và đóng góp của nền báo chí cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Những sự kiện lớn trong năm vừa qua một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng của báo chí.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ, năm 2025 và tháng đầu năm 2026 đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, nổi bật là Đại hội XIV của Đảng với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Trong bối cảnh đó, báo chí đã thể hiện vai trò “chủ công”, “chủ lực”, “tiên phong”, “nổi trội”, góp phần định hướng, dẫn dắt, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thay mặt các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và kết quả nổi bật của các cơ quan báo chí trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị báo chí tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV; đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% giai đoạn 2026 - 2030; làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng; phát triển mạnh các sản phẩm truyền thông số.

Không chỉ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, mỗi người làm báo phải trở thành nhà báo sáng tạo nội dung số, "chiến binh" số trên không gian mạng để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống; chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, góp phần tạo khí thế mới cho chặng đường phát triển của đất nước.

Tại hội nghị, báo cáo của Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Tống Văn Thanh cũng chỉ rõ, từ ngày 13 đến 23-2-2026, các cơ quan báo chí đã đăng phát hơn 119.500 tin, bài, chương trình. Chủ đề trung tâm của báo Xuân 2026 là sự bứt phá và chuyển động không ngừng; không chỉ tổng kết thành tựu mà còn thể hiện hiệu lệnh hành động, phản ánh tâm thế tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường của đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

MAI AN