98% lao động tại các khu công nghiệp ở TPHCM trở lại làm việc sau tết

Khoảng 96% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TPHCM đã hoạt động trở lại, 98% lao động quay lại xưởng sản xuất sau kỳ nghỉ tết.

Công nhân k hu công nghiệp VSIP I trở lại làm việc

Ngày 24-2, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất TPHCM (HEPZA) đã có những ghi nhận tích cực về tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Trương Văn Phong, Phó trưởng ban HEPZA, tính đến chiều 24-2, các chỉ số về doanh nghiệp và lao động trở lại làm việc đạt mức rất cao. Cụ thể, có khoảng 95 - 96% doanh nghiệp hoạt động trở lại. Các đơn vị còn lại dự kiến bắt đầu sản xuất từ sau ngày 25-2, tức mùng 9 tháng Giêng.

Tỷ lệ người lao động quay lại xưởng sản xuất tại các doanh nghiệp đã mở cửa đạt từ 97 - 98%.

So với mọi năm, tỷ lệ lao động quay lại làm việc sớm và ổn định như năm nay được đánh giá là mức cao, cho thấy sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp, cũng như sự chuẩn bị chu đáo về chế độ, chăm lo tết của các đơn vị dành cho lao động.

Gần 90% lao động tại Công ty Shyang Hung Cheng đi làm trong ngày làm việc đầu tiên sau tết

Bên cạnh việc ổn định sản xuất, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đang lên kế hoạch tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu mới trong năm 2026.

Đây là tín hiệu tích cực, dự báo một năm kinh tế đầy khởi sắc cho thành phố.

MINH DUY