TPHCM tăng cường bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng

TPHCM tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế thấp nhất thiệt hại do phá rừng, cháy rừng gây ra.

Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô năm 2026, UBND TPHCM đã ban hành văn bản số 1181/UBND-ĐT nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất thiệt hại do phá rừng, cháy rừng gây ra. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.

TPHCM triển khai nhiều biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác PCCCR trên phạm vi toàn thành phố; đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng.

Chi cục Kiểm lâm được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng; tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả các kênh thông tin chính thống để phát hiện sớm điểm cháy. Trên cơ sở đó, kịp thời đánh giá mức độ nguy hiểm, triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Đồng thời, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội trong thực hiện quy chế phối hợp liên ngành; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Đối với các chủ rừng, thành phố yêu cầu rà soát, bổ sung phương án PCCCR sát thực tế; bố trí lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; kiểm soát chặt người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Các đơn vị chủ động thực hiện các công trình phòng cháy như làm đường băng cản lửa, nạo vét, sửa chữa hồ chứa nước, đốt chủ động…; dừng ngay việc xử lý thực bì bằng lửa trong thời kỳ cao điểm nguy cơ cháy rừng.

Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh thành phố được yêu cầu chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có tình huống phát sinh. Công an cấp xã phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy tìm đối tượng gây cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép để xử lý nghiêm, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

UBND các xã, phường, đặc khu có rừng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các chỉ thị, nghị quyết liên quan. Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng thuộc phạm vi quản lý. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là rừng tự nhiên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên được đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, sẵn sàng hỗ trợ chữa cháy khi có yêu cầu.

QUỐC HÙNG