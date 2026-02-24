Hôm nay, 24-2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.058 chuyến bay với 169.366 hành khách

Sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sản lượng khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất duy trì ở mức cao. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngày 24-2, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán 2026, sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trong ngày hôm nay, 24-2, sân bay khai thác 1.058 chuyến bay, phục vụ 169.366 hành khách. Cụ thể, có 984 chuyến bay chở khách, 51 chuyến bay ferry, 16 chuyến bay chở hàng và 7 chuyến bay charter.

Số chuyến bay đi là 528 chuyến, gồm 362 chuyến quốc nội (310 chuyến chở khách, 50 chuyến ferry, 1 chuyến chở hàng, 1 chuyến charter) và 166 chuyến quốc tế (156 chuyến chở khách, 7 chuyến chở hàng, 3 chuyến charter).

Số chuyến bay đến là 530 chuyến, gồm 363 chuyến quốc nội (361 chuyến chở khách, 1 chuyến ferry, 1 chuyến charter) và 167 chuyến quốc tế (157 chuyến chở khách, 8 chuyến chở hàng, 2 chuyến charter).

s ân bay khai thác 1.058 chuyến bay, phục vụ 169.366 hành khách trong ngày 24-2. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về sản lượng hành khách, tổng dự kiến đạt 169.366 người. Trong đó, hành khách đi là 65.875 người (37.453 khách quốc nội, 28.422 khách quốc tế); hành khách đến là 103.491 người (73.290 khách quốc nội, 30.201 khách quốc tế).

Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo đảm công tác điều hành bay, an ninh, an toàn và phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm sau tết.

QUỐC HÙNG