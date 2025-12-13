Chi hội Blockchain TPHCM tích cực xây dựng môi trường hoạt động lành mạnh

Ngày 12-12, Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) tròn 1 năm thành lập và nhìn lại năm qua, HBA đã góp phần không nhỏ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào phát triển kinh tế - xã hội cũng như kết nối các thành viên để tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh, có ý nghĩa…

Năm qua, Chi hội Blockchain TPHCM đã có nhiều hoạt động tích cực để đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, xã hội

Với Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa và Luật Công nghiệp Công nghệ số mới được Quốc hội thông qua, thiết lập hành lang pháp lý thí điểm kéo dài 5 năm, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động cung cấp dịch vụ và giao dịch tài sản mã hóa được thừa nhận tính hợp pháp dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tài chính.

Song hành cùng cơ chế thí điểm, Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội thông qua vào giữa năm và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026; trong đó Luật công nhận tài sản số là một loại quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Song song đó, Blockchain chính thức trở thành Công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg, là nền tảng công nghệ quan trọng, đảm bảo minh bạch, an toàn và tin cậy cho các giao dịch số, cũng như quản lý chuỗi cung ứng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Trong bối cảnh TPHCM đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, tập trung vào các giải pháp công nghệ như Blockchain, AI… HCA đã trở thành cầu nối thiết yếu giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Thời gian qua, HBA đã triển khai chuỗi hoạt động toàn diện, lấy việc tham vấn chính sách làm nền tảng định hướng phát triển cho ngành Blockchain tại Việt Nam. Thông qua các chương trình như “Kinh tế số, chuyển đổi số tại TPHCM: Chính sách và hành động nhìn từ Nghị quyết 57-NQ/TW”, “Chuyển đổi số tại TPHCM trong bối cảnh sáp nhập”… là diễn đàn để các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp thảo luận về những cơ hội và thách thức trong quá trình thực thi chính sách kinh tế số cũng như ứng dụng công nghệ mới.

Đặc biệt, vào thời điểm các quy định quản lý tài sản số bắt đầu được định hình, HBA đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức chương trình: "Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa", đã đi sâu vào khung pháp lý, hướng dẫn tuân thủ, giúp các dự án blockchain tại Việt Nam chuẩn hoá quy trình và tháo gỡ các vướng mắc cho các hội viên, cộng đồng…

HBA đã tổ chức sự kiện quy mô lớn "Ngày hội Công nghệ TPHCM 2025 - Conviction 2025". Đây được xem là "điểm hội tụ" của hệ sinh thái blockchain toàn cầu, quy tụ hàng loạt các dự án khởi nghiệp, các quỹ đầu tư quốc tế và các chuyên gia đầu ngành.

Conviction 2025 là diễn đàn tri thức công nghệ có hàm lượng chuyên môn cao, chú trọng vào 2 ngành công nghệ mũi nhọn trong Danh mục công nghệ chiến lược Quốc gia là Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (AI). Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện là chuỗi tọa đàm liên quan đến khung pháp lý cho tài sản số, với sự tham gia của các đại diện đến từ Dragon Capital, Do Ventures, Đại học RMIT, cùng các chuyên gia quốc tế đến từ Chainalys, Galaxy Trading, Hashkey và Lydian Labs.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đã ý kiến đề xuất giao Sở VH-TT TPHCM, Sở KH-CN TPHCM cùng các cơ quan liên quan phối hợp với Hội Truyền thông – Điện tử TPHCM triển khai Ngày hội Công nghệ TPHCM 2026 – Conviction 2026. Theo đó giao Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với Sở KH-CN cùng Hội Truyền thông – Điện tử TPHCM và Chi hội Blockchain TPHCM nghiên cứu nội dung, đề xuất chương trình phù hợp, đảm bảo quy mô, ý nghĩa và gắn với các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực Blockchain của TPHCM.

Đồng hành cùng sự kiện là những chương trình giúp ươm mầm tài năng, khuyến khích thế hệ trẻ phát triển, bao gồm các buổi tọa đàm cùng sinh viên tại các trường đại học trong chuỗi hoạt động Unitour. Conviction 2025 còn có chương trình học bổng do hệ sinh thái Ninety Eight tài trợ. Với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng mỗi năm, học bổng Ninety Eight hỗ trợ tài chính và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo chuyên sâu, thực tập tại doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội Truyền thông – Điện tử và HBA đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Sáng tác tranh ứng dụng NFT đầu tiên tại Việt Nam" mang tên “Thành phố vươn mình”. Cuộc thi là sân chơi cho các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, thể hiện góc nhìn của bản thân về sự đổi mới và tương lai của TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình.

Nối tiếp thành công trong hoạt động năm 2025, HBA đặt ra mục tiêu phổ cập kiến thức blockchain rộng rãi và mở rộng thành viên Chi hội. Trọng tâm của hoạt động chuyên môn là phát hành Cẩm nang ứng dụng Blockchain, nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ chuỗi khối. Để lan tỏa hiệu quả nội dung này, HBA dự kiến triển khai mô hình Student Hub tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Đây là chiến lược trang bị tư duy công nghệ chuẩn mực cho sinh viên và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường Blockchain tại Việt Nam.

Bên cạnh các startup công nghệ, HBA kết nối với các doanh nghiệp tài chính truyền thống có nhu cầu chuyển đổi số, nhằm tạo ra một hệ sinh thái hội viên đan xen giữa kinh nghiệm quản trị và năng lực công nghệ. HBA hướng đến việc quy tụ một cộng đồng hội viên sẵn sàng đóng góp hạ tầng và giải pháp thực tế cho hệ sinh thái tài chính số của TPHCM, sẵn sàng đóng góp cho Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC)… là những hoạt động lớn trong năm 2026.

KIM THANH