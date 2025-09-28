Chị “Nguyệt thảo mai” làm vợ của Tuấn Hưng trên màn ảnh rộng

Êkíp đoàn phim Bà đừng buồn con vừa công bố diễn viên Hà Hương - người nổi tiếng với vai diễn chị “Nguyệt thảo mai” của Phía trước là bầu trời sẽ lần đầu tiên vào vai vợ chồng với ca sĩ Tuấn Hưng.

Trong phim, Tuấn Hưng và Hà Hương sẽ vào vai vợ chồng, là con gái và con rể của bà Nga Tứ (NSND Thanh Hoa đóng), bố mẹ của Trang (Nàng Mơ đóng).

Hà Hương và Tuấn Hưng làm vợ chồng trong Bà đừng buồn con. Ảnh: ĐPCC

Hà Hương mang đến vẻ sắc sảo, thực dụng khi nhập vai Phương Tứ - người phụ nữ gây nhiều sóng gió trong gia đình. Trong khi, Tuấn Hưng hóa thân Tá, người đàn ông vướng nợ nần.

Lần đầu kết hợp, Hà Hương và Tuấn Hưng có trải nghiệm thú vị khi vào vai một cặp vợ chồng gắn liền những mâu thuẫn đời thường. Cả hai hy vọng mang đến màu sắc mới trên màn ảnh với câu chuyện gần gũi, chân thực.

Cả hai muốn mang màu sắc mới trên màn ảnh. Ảnh: ĐPCC

Theo diễn viên Hà Hương, việc vào vai Phương Tứ giúp cô gợi nhớ đến ký ức vai diễn “Nguyệt thảo mai” của chính mình hơn 20 năm trước. Cô lý giải, Phương Tứ của hiện tại hay Nguyệt của ngày xưa đều mang nhiều tâm tư của phụ nữ Việt Nam. Tính cách thảo mai sẽ chẳng có gì xấu nếu được đặt vào đúng tình huống.

Hà Hương tiết lộ, Phương Tứ có những phân đoạn khá giống Nguyệt, chỉ khác là ở lứa tuổi khác, nhiều sự trải đời hơn, đại diện cho tính nữ của thời nay, giống như phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai. Do đó, cô rất thích vai diễn này.

Vai diễn mới gợi cho diễn viên Hà Hương ký ức vai diễn Nguyệt thảo mai. Ảnh: ĐPCC

Với diễn viên Tuấn Hưng, việc đảm nhận vai diễn mới trong Bà đừng buồn con là sự nối tiếp mối duyên với phim ảnh sau vai nam chính trong phim truyền hình Cho một tình yêu, vai phụ quan trọng trong phim điện ảnh Đào, phở và piano.

Tuấn Hưng trên phim trường Bà đừng buồn con. Ảnh: ĐPCC

Theo tiết lộ, Bà đừng buồn con còn có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, NSND Bùi Bài Bình

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 12-12.

HẢI DUY