NSND Thanh Hoa chạm ngõ điện ảnh, kết hợp bạn diễn đặc biệt

Ghi dấu ấn với các ca khúc cách mạng bất hủ, ở tuổi 75, NSND Thanh Hoa lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong dự án " Bà đừng buồn con" , kết hợp cùng Nàng Mơ (Lê Minh Trà My) - cái tên đang gây chú ý tại Vietnam Next Top Model 2025.

NSND Thanh Hoa và Nàng Mơ vào vai bà cháu trong "Bà đừng buồn con". Ảnh: ĐPCC

NSND Thanh Hoa tâm sự, bà đến với dự án Bà đừng buồn con bằng tình yêu dành cho gia đình và khán giả.

Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai người bà tên Nga Tứ luôn hiền hậu, chở che và là chỗ dựa tinh thần cho những đứa cháu.

“Ở tuổi này, được hóa thân vào vai một người bà tận tụy, tôi thấy như đang kể chính câu chuyện đời mình và của bao người bà, người mẹ Việt Nam”, NSND Thanh Hoa bày tỏ.

Theo đạo diễn Hoàng Nam, khi ngỏ lời mời nghệ sĩ gạo cội xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh thứ 2 của mình, anh muốn gửi gắm nhiều tình cảm yêu mến vào vai diễn của bà.

Đồng thời anh kỳ vọng, thông qua diễn xuất của nữ NSND Thanh Hoa sẽ khắc họa chân dung người bà gắn liền ký ức của nhiều khán giả, biểu tượng neo đậu tinh thần của các gia đình Việt.

Kết hợp với NSND Thanh Hoa trong phim là dàn diễn viên trẻ đóng vai các con, cháu của bà.

Nàng Mơ lấn sân điện ảnh ở tuổi 19. Ảnh: ĐPCC

Trong đó, nổi bật là Nàng Mơ - thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng đang nhận nhiều chú ý tại chương trình Vietnam Next Top Model 2025. Bén duyên với diễn xuất đầy bất ngờ ở tuổi 19, cô cho biết rất xúc động và mong được học hỏi khi kết hợp với tên tuổi lớn như NSND Thanh Hoa. Theo hé lộ, Nàng Mơ sẽ vào vai thứ chính tên Trang, là cháu ngoại của bà Nga Tứ.

Bà đừng buồn con được ghi hình tại nhiều bối cảnh ở Hà Nội. Ngoài NSND Thanh Hoa và Nàng Mơ, phim còn quy tụ nhiều diễn viên khác sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Đạo diễn Hoàng Nam tự tin dàn diễn viên đa thế hệ sẽ làm nên những thước phim đời thường, giàu cảm xúc gửi đến công chúng những ngày cuối năm.

Đạo diễn Hoàng Nam (phải) hướng dẫn diễn xuất trên phim trường. Ảnh: ĐPCC

Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của Hoàng Nam sau phim đầu tay - Đèn âm hồn thành công bất ngờ về doanh thu phòng vé khi ra mắt vào đầu năm 2025 với hơn 105 tỷ đồng.

Bà đừng buồn con khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Phim dự kiến phát hành từ ngày 12-12.

HẢI DUY