Ngày Sài Gòn không còn trận tuyến qua ký ức người trong cuộc

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách 30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại .

Sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại là bức tranh đa chiều khắc họa thời khắc lịch sử vĩ đại của dân tộc, qua góc nhìn của những chứng nhân lịch sử. Từ hồi ức của các tướng lĩnh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, đến trải nghiệm của các nhà báo, chiến sĩ và góc nhìn của người nước ngoài...

Được xây dựng từ các bài báo đã công bố trên Tạp chí Xưa và Nay, cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Tác phẩm tái hiện lịch sử qua những lát cắt cụ thể. Đó là các cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị, những quyết định chiến lược của Bộ Tổng Tư lệnh, các trận đánh then chốt như Xuân Lộc, Phan Rang... những bước mở đường tiến vào Sài Gòn. Những diễn biến nhanh và phức tạp trong nội đô những ngày cuối cùng cũng được khắc họa rõ nét.

Theo từng trang sách, người đọc như dõi theo bước tiến của các cánh quân giải phóng vào Sài Gòn, cùng những quyết định chiến lược của lãnh đạo, những cuộc điện đàm, mệnh lệnh quân sự và cả khoảnh khắc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Bức tranh lịch sử hiện lên sống động qua nhiều góc nhìn: từ chiến trường, trong lòng thành phố đến phòng tin của các hãng truyền thông quốc tế. Nhờ đó, lịch sử không còn là một câu chuyện một chiều, mà là sự kết hợp của nhiều trải nghiệm và góc nhìn khác nhau.

Không chỉ là tư liệu quý về ngày đất nước liền một dải, tác phẩm còn là lời tri ân sâu sắc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng giá trị hòa bình và thống nhất Tổ quốc.

NGUYỄN CHẮT