NXB Tổng hợp TPHCM ký kết phối hợp với phường Sài Gòn và phường Tân Định

Ngày 20-4, NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5-2026, đồng thời ký kết phối hợp với phường Sài Gòn và phường Tân Định.

Đây không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa chuyên môn, phối hợp mà còn là bước đi cụ thể, thiết thực nhằm đưa sách đến gần hơn với đời sống người dân, đưa văn hóa đọc trở thành một phần tự nhiên trong sinh hoạt cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thói quen tiếp nhận thông tin của xã hội đang thay đổi nhanh chóng, thì việc giữ gìn và phát triển văn hóa đọc càng trở nên quan trọng. Sách không chỉ là nguồn tri thức, mà còn là nền tảng nuôi dưỡng tư duy, hình thành nhân cách và bồi đắp giá trị văn hóa bền vững.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, phát biểu tại chương trình

“Với vai trò là một đơn vị xuất bản của thành phố, NXB Tổng hợp TPHCM luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa tri thức, phát triển các dòng sách có giá trị, đồng thời chủ động tìm kiếm những mô hình mới để đưa sách đến gần hơn với bạn đọc. Và chúng tôi tin rằng, muốn làm được điều đó hiệu quả, không thể thiếu sự đồng hành của chính quyền cơ sở - nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất”, ông Nguyễn Thành Lợi cho biết.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM ký phối hợp với đại diện phường Sài Gòn

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM ký phối hợp với đại diện phường Tân Định

Dịp này, nhằm phát huy phong trào văn hóa đọc tại địa phương, NXB Tổng hợp TPHCM đã trao tặng “Tủ sách cộng đồng” đến 2 phường để trang bị góc đọc sách tại các khu phố. Việc ký kết phối hợp, trao tặng tủ sách cộng đồng nhằm hình thành những không gian đọc thân thiện, những hoạt động khuyến đọc phong phú, những mô hình tủ sách cộng đồng, tủ sách cơ sở… được triển khai một cách thực chất, lâu dài và có chiều sâu.

Bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM, trao tặng "Tủ sách cộng đồng" đến 2 phường Tân Định và Sài Gòn

“Chúng tôi tin rằng, khi văn hóa đọc được vun đắp từ cơ sở, thì những giá trị lớn hơn về phát triển con người, phát triển văn hóa và xã hội sẽ được hình thành một cách bền vững”, ông Nguyễn Thành Lợi bày tỏ.

Từ nay đến ngày 24-4, tại trụ sở NXB Tổng hợp TPHCM (62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn) diễn ra sự kiện "Hội sách dọn kho". Ngoài mức chiết khấu lên đến 80%, hội sách còn mang đến sách đồng giá với các mức giá từ 10.000 - 30.000 đồng kèm những phần quà thú vị cho mỗi hóa đơn từ 100.000 đồng.

QUỲNH YÊN