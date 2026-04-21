Đọc sách để nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp

Ngày 21-4, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Sở VH-TT TPHCM và Hội đồng sách Doanh nhân tổ chức Hội thảo “Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp năm 2026”.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5-2026, với sự tham gia của các khách mời: TS Giản Tư Trung, cùng các doanh nhân: bà Nhan Húc Quân, ông Ngô Vi Đồng và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.

Ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, phát biểu tại hội thảo

Tại chương trình, các khách mời đã cùng nhau làm rõ vai trò của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng văn hóa đọc không chỉ góp phần phát triển nguồn nhân lực mà còn tạo nền tảng tri thức dài hạn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

Các khách mời của chương trình. Từ phải qua: ông Ngô Vi Đồng, TS Giản Tư Trung, bà Nhan Húc Quân và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh

Theo TS Giản Tư Trung, trong một thế giới mà sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, nếu không có năng lực thì các doanh nghiệp không dễ dàng cạnh tranh. Và để nâng cao năng lực thì đọc sách là giải pháp hữu hiệu. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp tặng vé xem phim, xem kịch cho cán bộ nhân viên. “Cũng như vậy, mỗi tháng các doanh nghiệp có thể tặng cho cán bộ nhân viên một cuốn sách, như một cách nhắc nhở họ đừng quên đời sống tri thức, đừng quên đời sống tinh thần của mình”, TS Giản Tư Trung cho biết.

Cũng tại chương trình, ông Ngô Vi Đồng và bà Nhan Húc Quân đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hiệu quả cũng như những sáng kiến thúc đẩy văn hóa đọc trong môi trường doanh nghiệp.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy (thứ 2 từ trái qua) và ông Trần Hoàng (phải) trao giải nhì cho 2 tác giả Cao Thị Xuân Lộc và Đoàn Khuyên

Dịp này, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cũng tổ chức trao giải cuộc thi viết “Doanh nghiệp gia đình - Nơi khơi nguồn thương hiệu Việt năm 2026”. Sau năm tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 80 bài dự thi, 52 bài dự thi vào vòng chung khảo. Kết quả, cuộc thi không có giải nhất, 2 giải nhì được trao cho 2 tác giả Cao Thị Xuân Lộc và Đoàn Khuyên. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Ra mắt Hội đồng sách Doanh nhân nhiệm kỳ 2026-2029

Cũng tại sự kiện, Hội đồng sách Doanh nhân nhiệm kỳ 2026-2029 đã chính thức ra mắt với 16 thành viên, trong đó ông Ngô Vi Đồng được bầu làm Chủ tịch. Mục tiêu của hội đồng là kiến tạo hệ sinh thái khuyến đọc, khuyến viết trong giới doanh nhân; góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có trí tuệ vươn tầm quốc tế và để lại di sản tri thức bền vững cho xã hội.

QUỲNH YÊN