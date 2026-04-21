Văn hóa - Giải trí

Sách

Lan tỏa văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang

SGGPO

Các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn TPHCM vừa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4).

* Tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, với hơn 10.000 đầu sách cùng các mô hình “Thư viện số”, “Tủ sách thông minh” đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Hội thi xếp sách nghệ thuật

Đặc biệt, các hoạt động như giới thiệu sách hay, kể chuyện theo sách, trao đổi cảm nhận sau khi đọc và mô hình “Mỗi ngày một điều luật” tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

* Tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, từ 15-4 đến 1-5, cán bộ, chiến sĩ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 tham quan mô hình sách

Trên không gian mạng, lữ đoàn tổ chức cuộc thi Video review “Sách - Người bạn đồng hành”. Các tập thể, cá nhân đăng ký nội dung cuốn sách yêu thích và xây dựng video clip giới thiệu từ 3 đến 5 phút, đăng tải trên fanpage của đơn vị để tính điểm tương tác trong 5 ngày.

* Tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc có chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức - Phát triển xã hội học tập”.

Cán bộ, chiến sĩ đọc sách trên tàu

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình xếp mô hình giới thiệu sách, các mô hình xếp sách nghệ thuật và ứng dụng công nghệ số để giới thiệu sách qua video clip.

đơn vị cũng duy trì nền nếp đọc sách theo nhóm, đọc sách tại chỗ và mượn sách về nghiên cứu, tạo môi trường học tập tích cực trong đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 811

Tại các đơn vị, việc đọc sách đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi quân nhân, khơi dậy tinh thần tự học, ý chí vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MẠNH THẮNG

Từ khóa

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 không gian mạng văn hóa đọc công nghệ số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn