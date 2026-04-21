Sôi nổi các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Hà Nội

Ngày 21-4, tại Hà Nội, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra sôi nổi với chuỗi trưng bày, tọa đàm và giới thiệu ấn phẩm khoa học.

Tọa đàm tại khai mạc “Hội sách và Văn hóa đọc thành phố Hà Nội 2026”

Sáng 21-4, Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khai mạc Tuần lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhấn mạnh sách luôn là nền tảng của tư duy và tiến bộ xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, văn hóa đọc cần được bồi đắp để trở thành cơ sở cho tư duy độc lập, phản biện và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động được tổ chức như tọa đàm khoa học với chủ đề “Cơ hội và thách thức trong triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW”, ra mắt ấn phẩm “Thông tin khoa học đặc biệt phục vụ lãnh đạo”, giới thiệu công trình nghiên cứu, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu khoa học dùng chung, mở rộng không gian học thuật và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng nghiên cứu.

Trao tặng ấn phẩm “Thông tin khoa học đặc biệt phục vụ lãnh đạo” cho các đại biểu tham dự Tuần lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026

Cùng ngày, tại Phố Sách Hà Nội, UBND phường Cửa Nam phối hợp với 14 đơn vị xuất bản, phát hành khai mạc “Hội sách và Văn hóa đọc thành phố Hà Nội 2026”, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị sách, lan tỏa văn hóa đọc và kỷ niệm 9 năm thành lập Phố Sách Hà Nội.

Hội sách diễn ra từ ngày 21 đến 27-4, với hàng vạn đầu sách giảm giá 30%-50%, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và tặng sách cho bạn đọc. Trong khuôn khổ chương trình, chuỗi tọa đàm về “Sách và công nghiệp văn hóa”, “Chuyển đổi số ngành sách” thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Dịp này, ban tổ chức cũng phát động quyên góp sách xây dựng tủ sách khuyến đọc tặng học sinh Điện Biên, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.

Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội cũng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, thu hút đông đảo đại biểu, học sinh, sinh viên và người dân Thủ đô. Tại sự kiện, gần 100 xã, phường trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như trưng bày, triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề, thi cảm nhận và sáng tạo theo sách.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan không gian trưng bày hơn 500 tư liệu về Hà Nội, đồng thời giao lưu với các nhân vật, tác giả tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần yêu sách trong cộng đồng.

VĨNH XUÂN