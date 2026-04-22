Xác lập vị thế cho sách trong công nghiệp văn hóa

Tại tọa đàm “Sách và Công nghiệp văn hóa” diễn ra tại Phố sách Hà Nội (phường Cửa Nam) nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4, bài toán về việc hiện thực hóa giá trị của sách trong nền công nghiệp văn hóa đã một lần nữa được đặt ra.

Xây dựng hệ sinh thái của sách

Từ thực tế sách Việt chủ yếu dừng ở việc in và phát hành, việc chuyển thể sang phim, trò chơi hay âm nhạc... còn khá hạn chế, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Thái Hà Books, cho rằng, vấn đề không nằm ở nguồn lực mà ở cách tổ chức. Ông dẫn lại kinh nghiệm từ các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - nơi ngành xuất bản được nâng lên thành một ngành công nghiệp thực thụ nhờ chiến lược dài hạn và sự đầu tư ở tầm quốc gia.

Khi xuất bản được đặt trong mối liên kết với điện ảnh, truyền thông và các ngành sáng tạo, giá trị của một cuốn sách sẽ không dừng ở trang in mà có thể được nhân lên qua nhiều hình thức khác nhau. “Có thể lấy ví dụ Truyện Kiều của Nguyễn Du, đến nay đã có vô vàn sản phẩm, tác phẩm phái sinh, từ sân khấu, điện ảnh đến hội họa, thêu, sơn mài, khảm trai... Tất cả đã góp phần mở rộng giá trị của tác phẩm ra ngoài trang sách. Đó chính là cách để một cuốn sách trở thành nguồn tạo sinh cho nhiều sản phẩm văn hóa”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chia sẻ.

Trẻ em tìm đọc sách nhân ngày hội sách mùa xuân tại Hà Nội

Đồng quan điểm, bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ Việt Nam, khẳng định, sách phải được đặt ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái sáng tạo, nơi câu chuyện được “sống tiếp” trong phim ảnh và hàng loạt sản phẩm ăn theo. Chính cấu trúc này giúp tác phẩm duy trì sức sống lâu dài và lan tỏa mạnh mẽ.

Cùng chung nhận định này, những người làm sách lâu năm đều cho rằng, câu chuyện không còn nằm ở việc thiếu chất liệu mà là thiếu sự kết nối. Khi sách được đặt đúng vị trí trung tâm và được nâng đỡ bởi một hệ sinh thái đồng bộ, vòng đời của tác phẩm sẽ không dừng lại ở trang in mà tiếp tục được kéo dài trong nhiều hình thức sáng tạo, mở rộng cả giá trị văn hóa lẫn kinh tế.

Dưới góc độ nghiên cứu, PGS-TS Nguyễn Toàn Thắng (nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) ví mỗi cuốn sách như một “hạt giống” tinh thần. Tuy nhiên, để hạt giống đó nảy mầm thành điện ảnh hay âm nhạc, khâu xuất bản phải đảm bảo độ chuẩn mực. Ông đề cao vai trò của biên tập viên trong việc “chọn mắt xanh” để mài giũa bản thảo trở nên sắc nét hơn. Đặc biệt, ông nhấn mạnh, sách sẽ không thể phát huy vai trò nếu chỉ dừng lại ở việc in và phát hành, bởi một cuốn sách chỉ thực sự sống khi được đọc và chia sẻ.

Gỡ điểm nghẽn kết nối đa ngành

Dù sở hữu kho tàng chất liệu phong phú, các tác phẩm trong nước vẫn khó tạo ra hiệu ứng do thiếu một bệ đỡ hệ thống. Tại tọa đàm, nhà sản xuất phim Cao Phượng Diễm chỉ rõ những khoảng trống cùng cơ hội từ thực tế làm nghề. Khi thực hiện dự án về nhân vật lịch sử Hoàng Thị Thế (con gái Hoàng Hoa Thám), ê kíp của bà phải sang tận các trung tâm lưu trữ tại Pháp để tìm kiếm hồ sơ bài bản.

Hành trình này khẳng định vai trò không thể thay thế của sách cùng tư liệu lưu trữ trong việc làm lớp nền cho mọi sáng tạo điện ảnh. Bà Cao Phượng Diễm nhìn nhận mối quan hệ giữa sách và phim như một vòng tuần hoàn cộng sinh. Sách cung cấp chất liệu cùng chiều sâu lịch sử, còn phim mang đến đời sống mới cho câu chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc.

Một bộ phim ra đời có thể kéo theo nhu cầu tái bản hoặc phát triển những cuốn sách với góc nhìn mới giàu tính trải nghiệm hơn. Việc một số nhà xuất bản chủ động tìm đến ê kíp làm phim để phát triển bộ sách liên quan là tín hiệu cho thấy chuỗi liên kết đang dần hình thành. Khi câu chuyện được kể lại bằng hình ảnh, khoảng cách giữa quá khứ và người xem cũng được rút ngắn.

Với nhận định tương tự, nhà văn Hà Thủy Nguyên cho rằng, rào cản còn nằm ở định kiến của độc giả đối với sách trong nước. Theo bà, cần đẩy mạnh số hóa, phân loại và khai thác dữ liệu từ sách. Khi tri thức này được tổ chức tốt, nó sẽ trở thành nền tảng cho nhiều lĩnh vực, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn kết nối và mở đường cho hệ sinh thái công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 (21-4), tại Trung tâm Báo chí TPHCM diễn ra Hội thảo “Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp năm 2026”. Hội thảo do Sở VH-TT TPHCM phối hợp Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Hội đồng sách Doanh nhân tổ chức. Tại chương trình, các khách mời đã cùng nhau làm rõ vai trò của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững doanh nghiệp. Theo TS Giản Tư Trung, trong một thế giới mà sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, nếu không có năng lực thì các doanh nghiệp không dễ dàng cạnh tranh. Và để nâng cao năng lực thì đọc sách là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất. HỒ SƠN

VĨNH XUÂN