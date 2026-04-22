Lắng nghe người Nam bộ kể chuyện

Được ra đời dựa trên mô hình Human Library xuất hiện tại Đan Mạch từ năm 2000, nhằm hỗ trợ những người yếu thế, bị định kiến cất lên tiếng nói của họ. Tuy nhiên, để phù hợp với người Việt, những người thực hiện dự án đã “Việt hóa” mô hình này không chỉ tập trung vào người yếu thế, mà hướng tới những con người Nam bộ bình thường, dân dã nhưng đang âm thầm tạo ra những giá trị vô giá về lịch sử, văn hóa.

Đây là một "thư viện không có sách", nhưng lại là nơi lưu giữ câu chuyện của những con người thật, tiếng nói thật của mảnh đất phương Nam. Đặc biệt, dự án không đi tìm người nổi tiếng mà xoay quanh ba điểm cốt lõi: Phải có câu chuyện để kể; Câu chuyện đó đáng để kể; Chúng ta có thể phát triển tiếp những giá trị đó về sau.

Cécile Ngọc Sương Perdu (trái) kể câu chuyện của mình, mở đầu cho chuỗi câu chuyện từ dự án "Thư viện người - Người Nam bộ kể chuyện"

Ngay trong buổi ra mắt, bạn đọc đã có dịp lắng nghe Cécile Ngọc Sương Perdu (sinh năm 1996), cô gái mang hai dòng máu Pháp - Việt, chia sẻ về dự án Lộn Xộn.

Lớn lên giữa vùng sông nước Tây Nam bộ với cha là người gốc Pháp, còn mẹ là người gốc Bắc, sau 6 năm học tập và làm việc tại Anh, vào năm 2020, Ngọc Sương trở về Việt Nam, cùng nhóm bạn thành lập dự án Lộn Xộn tại Cần Thơ, để tạo ra những sản phẩm thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa miền Tây Nam bộ như lịch, áp-phích, bưu thiếp, sổ tay, những tờ zine (một thành tố trong từ “magazine” - tạp chí)… Từ đó, quảng bá rộng rãi cả trong và ngoài nước.

Được biết, những câu chuyện ở "Thư viện người" sẽ là nguồn tư liệu số hóa, tiếp tục được biên tập cẩn thận để tạo thành những xuất bản phẩm đa dạng bổ sung vào kho tài liệu số của dự án "Sách cho Đồng bằng sông Cửu Long" đã được ra mắt vào tháng 12-2025 do Thư viện số Nguyễn An Ninh chuyên đề Nam bộ triển khai và thực hiện.

HỒ SƠN