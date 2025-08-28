Chi trả lương hưu tháng 9 từ ngày 3-9

BHXH Việt Nam đã có thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên toàn quốc. Theo đó, dịp chi trả lương hưu tháng 9-2025 trùng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nên lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3-9.

Theo quy định của BHXH Việt Nam, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hàng tháng. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ bằng 2 hình thức là chuyển khoản và nhận tiền mặt. Với hình thức chuyển khoản, người hưởng sẽ nhận tiền chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng. Còn hình thức tiền mặt, cơ quan chi trả thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 tại các điểm chi trả cố định. Từ ngày 11 đến 25, việc chi trả tiếp tục tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả cấp huyện trước đây. Như vậy, lịch trả lương hưu tháng 9-2025 sẽ được thực hiện từ ngày 3 đến 10-9 tại các điểm chi trả, kéo dài đến hết ngày 25-9 tại các điểm giao dịch bưu điện.

Theo BHXH Việt Nam, khoảng 3,4 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Ngoài ra, người hưởng cũng được chi trả tại nhà trong trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, không thể đến nhận trực tiếp.

Tại TPHCM, hiện đang có hơn 341.400 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong kỳ chi trả tháng 8, có 291.759 người hưởng qua tài khoản và 49.721 người hưởng nhận tiền mặt. BHXH TPHCM đang kiểm tra, rà soát, cập nhật CCCD vào dữ liệu chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Đồng thời, kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt từ kỳ chi trả tháng 8.

Cụ thể, BHXH phối hợp với ngân hàng và bưu điện bố trí cán bộ, viên chức, nhân viên tại các điểm chi trả để thu thập thông tin quản lý người hưởng (còn thiếu trong cơ sở dữ liệu); hỗ trợ người hưởng mở tài khoản cá nhân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản. Việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức, không cần tập trung ký nhận tại điểm chi trả, đảm bảo nhận lương hưu, trợ cấp BHXH nhanh chóng, an toàn, chính xác, đúng thời hạn.

NGHI SƠN